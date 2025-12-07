News

Gigi Nețoiu a anunțat cine a câștigat Primăria Capitalei, cu doar o oră înainte de închiderea urnelor: „Au fost lucrați ca la carte”

Gigi Nețoiu, la rândul său candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat cine a câștigat fotoliul de primar general, cu doar o oră înainte de închiderea urnelor de vot
Raluca Alexe
07.12.2025 | 20:25
Gigi Netoiu a anuntat cine a castigat Primaria Capitalei cu doar o ora inainte de inchiderea urnelor Au fost lucrati ca la carte
Gigi Nețoiu a anunțat cine a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei / sursa: Hepta
Candidatul independent Gigi Nețoiu a anunțat cine este politicianul care a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei. El a făcut aceste declarații cu mai puțin de o oră înainte de închiderea urnelor de vot din București.

Gigi Nețoiu a anunțat cine a câștigat Primăria Capitalei

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a candidatului independent.

„Dragi Bucureșteni, stați liniștiți ca și de data aceasta ați făcut cea mai bună alegere pentru Primăria Capitalei. Avem cel mai bun Președinte pe Dl Nicușor, avem cel mai bun Premier pe Dl Bolojan și acum ați ales și pe cel mai bun Primar, pe Dl Ciucu!

Sărbători fericite și tot ce v-ați dorit să vi se împlinească! Mâine veți primi un mesaj de felicitări de la Dl Președinte Nicușor direct de la Paris! Gândurile mele bune să vă însoțească în tot ceea ce vă doriți!”, a scris Gigi Nețoiu într-o postare.

Într-o altă postare, Nețoiu a spus că atât Partidul Social Democrat, cât și candidatul formațiunii, Daniel Băluță, „au fost lucrați ca la carte”. Câteva secunde mai târziu, candidatul a făcut o altă postare pe Facebook, identică din punct de vedere al conținutului, însă cu mențiunea că PSD și Băluță „dorm”.

Au mai urmat două postări ale lui Nețoiu în care a scris „Trăiască ONG-urile! Trăiască George Soros! Viva Franța!”.

Câți bucureșteni au votat pentru Primăria Capitalei

Mesajele lui Gigi Nețoiu sunt cel puțin interesante, date fiind și datele publicate în permanență de Biroul Electoral Central. De departe cei mai mulți bucureșteni din Sectorul 6, condus de Ciprian Ciucu, s-au prezentat la urnele de vot, urmând cei care locuiesc în Sectorul 4, zonă păstorită de Daniel Băluță.

Diferența între primul și al doilea candidat sunt foarte mici, următorii candidați fiind la procente bune depărtare de cei situați pe primele două locuri. Prezența la vot joacă, din nou, un rol esențial în procesul electoral. La ora 19:30 s-a depășit pragul de 550.000 de voturi.

