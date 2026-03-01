Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu a intrat în direct prin telefon din Dubai la FANATIK SUPERLIGA și a povestit ce se întâmplă în această zonă a Globului după ce SUA și Israel au atacat Iranul.

Gigi Nețoiu, dezvăluiri cutremurătoare din Dubai despre ce se întâmplă în regiune ca urmare a atacului americano-israelian asupra Iranului

După cum se știe deja foarte bine, , iar în replică regimul de la Teheran a bombardat puncte strategice din Emiratele Arabe Unite și Qatar, țări partenere Statelor Unite în regiune.

ADVERTISEMENT

„Ce să vă spun? Să fim sănătoși. Lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care America a anunțat că atacă Iranul, toată lumea a spus că nu e nici momentul și nici nu au ce să atace. Care a fost ținta Americii? Să îl omoare pe Khamenei. Au murit peste 400 de oameni, au distrus pe o rază de 10 kilometri tot, da?

Păi dacă l-ai omorât pe ăla și liderii, ce mai ai cu poporul iranian de dai bombardamente în continuare? Singura șansă să se oprească nebunia asta este America și Israelul să nu mai bombardeze Iranul. În secunda 2 ar înceta războiul.

ADVERTISEMENT

De ce atacă ei (n.r. iranienii) Dubaiul și țările din Golf? Pentru că aici au bazele militare americanii. În Arabia Saudită s-a făcut o greșeală și ieri la prânz s-a spus că susțin demersurile Americii împotriva Iranului. Lucrurile sunt simple. Dacă America și Israelul opresc bombardamentele, se termină nebunia asta. Toată lumea știe. Decât un război drept, mai bine o pace strâmbă.

ADVERTISEMENT

Cu ce sunt de vină copiii, oamenii, că are Trump de reglat cu Khamenei? L-ai omorât, că e dictator, criminal, foarte bine. Omoară și încă două, trei sute de oameni. La ce mai bombardezi acum Iranul?”, a spus Gigi Nețoiu

Detalii șocante despre ce se întâmplă în prezent în Dubai

Fostul acționar de la Dinamo a descris situația din Emirate drept scăpată de sub control, după ce iranienii au lovit, drept răzbunare după atacul americano-israelian, puncte de maxim interes din Dubai, inclusiv celebrul Burj Al Arab:

ADVERTISEMENT

„În Dubai nu mai știe nimeni nimic. Lucrurile sunt scăpate de sub control. (n.r. Dacă rachetele iraniene au lovit Dubai Marina) Da. Și ieri, și azi. Au lovit Burj Al Arab, au lovit aeroportul din Dubai. Burj Al Arab e în flăcări mai mult de jumătate. E o nebunie, a înnebunit lumea! Opriți-vă, bă! Cum vreți pace dacă voi bombardați în continuare? Ăia ce să facă? Să-i omori? Ripostează și ei unde apucă.

Iar distanța dintre Dubai și Iran este de 150 de kilometri. Israelul se pregătește de 30 de ani de luptă, au sisteme de apărare. Ăștia nu au nimic (n.r. cei din Emirate). Că îi apără americanii. Unde sunt americanii să ne apere?”.

Cum se apără Gigi Nețoiu de bombardamente

Omul de afaceri a dezvăluit că a fost nevoit să doarmă în noaptea de sâmbătă spre duminică în mașina sa aflată la un garaj din subsolul blocului în care locuiește:

„Blocul unde stau eu aici e foarte sigur. Are două nivele de garaje, garajele sunt foarte, foarte rezistente. De obicei lovesc clădirile înalte la mijloc sau mai sus. Toată noaptea toți cei din bloc au dormit în subsol, în garaje.

Unde să dormi? Condiții mai bune decât la Bolojan la Guvern. Te-ai întins, ți-ai pus o pătură sau un prosop, ai 24 de grade. Iar în garaje intră zeci de mii de oameni. Nu există niciun bloc fără garaje, minim două nivele în jos. Lumea e revoltată împotriva americanilor, că nu opresc bombardamentele. Cu ce mai ajungem acasă? Cel puțin 7 zile de acum, dacă se oprește totul, nu putem să plecăm de aici. Dacă se continuă ce facem?

Hotelurile au anunțat că îi mai țin pe turiști doar 24 de ore. Cum să îi mai țină? Pe banii cui?”.