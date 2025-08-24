Gigi Nețoiu a fost invitatul lui Horia Ivanovici în ediția specială de FANATIK SUPERLIGA. Printre subiectele abordate, omul de afaceri a ținut să precizeze care este adevărata Universitatea Craiova, continuatoarea „Craiovei Maxima”.

Gigi Nețoiu a spus care este adevărata Universitatea Craiova, cea a lui Rotaru sau a lui Mititelu

, Gigi Nețoiu a transmis că adevărata Universitatea Craiova este cea care îi aparține lui Adrian Mititelu. , omul de afaceri consideră că Mititelu este cel care a cumpărat echipa descendentă Craiovei Maxima.

„(n.r. – Craiova lui Mititelu a dispărut) E prietenul meu… Îmi aduc aminte când umbla cu sicriul în Craiova. Mi-a trimis un tricou cu ‘sunt mândru că sunt oltean’. Mergea cu sicriul și a angajat bocitoare. Toate blestemele i s-au întors lui după.

Cine sapă groapa altuia… Dacă venea atunci lângă mine, el și cu domnul Staicu. Ei au vrut să ia ei echipa. A luat-o domnul Staicu, după doi ani a retrogradat-o, a luat-o Mititelu și a terminat-o el. Fotbalul nu e atât de simplu, spui că bagi un leu azi și mâine scoți doi.

„Adevărata Universitatea Craiova e cea a lui Mititelu”

Acum joacă la Severin. Eu am o părere foarte bună despre domnul primar de la Severin. (n.r. – Joacă la Severin, dar nu mai are echipă) Păi nu mai are putere de bani.

Eu sunt într-o relație foarte bună cu Mititelu, vorbim la telefon. Eu nu am dușmănie cu nimeni, aia a fost părerea lui, i-am respectat-o. A văzut că nu el a fotbal așa cum a crezut el. A văzut ce înseamnă fotbalul, i s-au întors blestemele.

Dacă mă întrebi pe mine, echipa adevărată aia e, a lui Mititelu, și are palmaresul. Echipa adevărată e cea a lui Mititelu, aia e cea descendentă. Echipa cealaltă a fost făcută din Liga a 2-a, dispăruse aia a lui Mititelu și am vorbit cu Mircea Sandu eu, Sorin Cârțu, Cămătaru, doamna primar Olguța”, a declarat Gigi Nețoiu.