Gigi Nețoiu, amendat de instituția cu care și Gigi Becali a avut probleme. Ce au descoperit inspectorii la ferma de 6 milioane de euro

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Probleme pentru Gigi Nețoiu în afacerea pe care a dezvoltat-o la Cetate, în județul Dolj. Ferma sa de bovine Black Angus, o investiție evaluată la aproximativ 6 milioane de euro, a intrat din nou în vizorul autorităților și a fost amendată în urma unui control.

Ferma de 6 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu, amendată de Apele Române

Potrivit , SC EAC Angus Danubius SRL, societatea care administrează a fost sancționată de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu. Motivul amenzii îl reprezintă neîndeplinirea, în termenul stabilit, a unei măsuri dispuse în urma unui control anterior și care viza intrarea în legalitate.

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La noua verificare, inspectorii au urmărit dacă au fost remediate problemele constatate anterior, dar și dacă activitatea fermei respectă cerințele legale în domeniul gospodăririi apelor. Reprezentanții instituției au transmis că societatea nu s-a conformat tuturor obligațiilor impuse.

„Măsurile dispuse de inspectorii de gospodărire a apelor nu sunt opționale”, a fost mesajul transmis de Apele Române Jiu. Cum reprezentantul societății nu era prezent în momentul efectuării procedurii, procesul-verbal de constatare și sancționare a fost afișat la sediul firmei din comuna Cetate. Amenda aplicată se ridică la 40.000 de lei.

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Gigi Nețoiu a mai avut probleme cu Apele Române. Amendă de 120.000 de lei și activitatea suspendată

Nu este primul episod tensionat dintre ferma lui Gigi Nețoiu și Apele Române. În februarie 2026, un control comun al Apele Române Jiu și Administrației Naționale „Apele Române” s-a încheiat cu o amendă de 120.000 de lei și suspendarea activității fermei. La vremea respectivă, instituția susținea că societatea nu deținea autorizație de gospodărire a apelor și că activitatea era desfășurată fără respectarea cadrului legal.

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Conflictul dintre cele două părți a fost amplificat de inundațiile care au afectat ferma de la Cetate la începutul anului. Gigi Nețoiu a acuzat atunci Apele Române pentru situația creată și

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Omul de afaceri susținea la finalul lunii februarie că pagubele produse la ferma sa depășeau 200.000 de euro. Apele Române a respins însă acuzațiile potrivit cărora măsurile luate de instituție ar fi provocat inundarea exploatației.

Apele Române a cerut 800.000 de lei de la Becali Hotels

Apele Române, instituția care a sancționat acum afacerea lui Gigi Nețoiu, a fost implicată într-un litigiu important și cu o societate strâns legată de familia lui Gigi Becali. În 2023, Administrația Națională „Apele Române” a chemat în judecată Becali Hotels SRL și a cerut plata a 800.000 de lei, cu titlu de daune-interese, la care se adăugau cheltuielile de judecată.

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Totul a pornit de la o licitație organizată pentru închirierea unui sector de plajă din stațiunea Venus. Becali Hotels a oferit 400.000 de lei pe an și a fost declarată câștigătoare, însă ulterior societatea le-a comunicat reprezentanților Apele Române că suma fusese trecută dintr-o eroare.

Reprezentanții companiei susțineau că oferta pe care intenționau să o facă era de 40.000 de lei, nu de 400.000 de lei, și au solicitat reluarea licitației. Apele Române nu a considerat situația drept o simplă eroare materială, iar contractul nu a mai fost semnat.

Becali Hotels fusese deținută de Theodora Becali Mincu, fiica cea mare a lui Gigi Becali, și de soțul acesteia, Mihai Theodor Mincu. Ulterior, după mai multe schimbări în structura firmei, părțile sociale au ajuns la Ionuț Luțu, unul dintre cei mai apropiați oameni ai patronului FCSB.

Angus Danubius, ferma de Champions League a lui Gigi Nețoiu

Ferma Angus Danubius de la Cetate reprezintă una dintre investițiile importante pe care le-a făcut Gigi Nețoiu. FANATIK . Fostul acționar de la Universitatea Craiova și Dinamo a investit aproximativ 6 milioane de euro în proiectul dezvoltat pe malul Dunării.

La inaugurare, ferma avea ca obiectiv atingerea unui efectiv de aproximativ 1.500 de bovine Black Angus, iar planurile lui Gigi Nețoiu vizau, în perspectivă, dublarea numărului de animale. Ferma se întinde pe aproximativ 180 de hectare și a fost prezentată de Gigi Nețoiu drept unul dintre cele mai moderne proiecte de acest tip din Europa.