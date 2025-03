Gigi Nețoiu, atac devastator la adresa lui Bogdan Bălănescu: „A băgat FC Voluntari în faliment! Mi-e frică!”

Șeful ilfovenilor a vorbit despre problemele care au fost la club, despre faptul că jucătorii puteau să își depună memorii, dar și despre arestarea sa, recunoscând că îi este frică dacă nu se iau măsuri.

Gigi Nețoiu, fără milă față de Bogdan Bălănescu

Gigi Nețoiu nu a avut milă față de principalul vinovat pentru care echipa a fost la un pas de faliment: „Eu am ca obligație toate deplasările, plecăm cu două zile înainte, mai mult de atât nu am ce să fac, condițiile sunt de primele 6 clasate în Liga 1.

Arestarea mea a fost o palmă urâtă pentru ambiția unor oameni care au vrut să demonstreze că nimeni nu scapă. Și Voluntariul, și alte echipe… mi-e tare frică dacă guvernul actual și oamenii de sport nu iau măsuri, nu știu cu cine mai jucăm”.

„Ne dezavantajează, Bălănescu a fost un conducător extraordinar (n.r. ironic), a băgat echipa în faliment, mi-e frică! Nu am întrebat nici ce e la club, existau riscuri să își depună memorii jucătorii, erau datorii de 3 luni de zile”, a mai spus Gigi Nețoiu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Nicio echipă din SuperLigă nu are condițiile noastre!”

și a spus că nicio echipă din prima ligă din România nu are condițiile pe care FC Voluntari le are: „Sper să vă dau multe momente de bucurie și satisfacție în ceea ce reprezintă fotbalul.

Cred că important e ca jucătorii să fie liniștiți. Au salariile la zi, au prime foarte mari la victorie. Primul obiectiv este calificarea în play-off. Avem acasă cu Focșani, mergem la Bihor și vine la noi Csikszereda, echipa de pe primul loc”.

„Dacă mergem în play-off, unde am avea 10 meciuri, sper ca anul viitor să fim una dintre echipele care joacă în Liga 1. Tot timpul au fost cele mai bune condiții pentru performanță, în deplasări, în cantonament. Acum, rămâne de văzut, domn profesor și echipa trebuia să atingă acest obiectiv la care ne-am angajat.

Ce m-a făcut să vin, în primul rând, relația cu domnul primar și condițiile de pregătire. Vreau să vă spun, nicio echipă din Liga 1 nu are condițiile de pregătire pe care noi le avem. În curând mai dăm spre folosire încă două terenuri, în primăvară. Vă dau un exemplu, am jucat un meci amical cu CFR. Terenul oficial pe care am jucat… noi nu avem niciun teren atât de rău ca cel al CFR-ului”, a mai spus Gigi Nețoiu.