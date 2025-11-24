News

Gigi Nețoiu, atacat în online în plină campanie. Cum încearcă să îi închidă gura: „Când vor să te oprească, înseamnă că ai devenit incomod”. Video

Gigi Nețoiu a fost atacat în mediul online la scurt timp după începerea campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. El acuză că se încearcă eliminarea lui din cursă pentru a devenit incomod
Raluca Alexe
24.11.2025 | 15:03
Gigi Nețoiu acuză că i-a fost spart și furat contul de TikTok pentru a-i fi sabotată candidatura la București / sursa: colaj Fanatik, Freepik, Facebook
Gigi Nețoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, acuză că a fost atacat în mediul online de persoane care vor să îl scoată din cursa electorală. Afaceristul, implicat anterior și în fotbal, este decis să nu cedeze presiunilor, fiind convins că a devenit incomod pentru contracandidații săi.

Gigi Nețoiu, atacat în online în plină campanie

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Nețoiu susține că pagina sa de TikTok, proaspăt creată, a fost spartă de hackeri. Inițial i-au fost blocate reclamele, apoi i-a fost furat contul, iar ultima picătură, pe care candidatul nu a mai putut să o suporte, a fost apariția pe cont a unor materiale de campanie ce nu respectă legea electorală.

„Acum o săptămână, echipa mea mi-a făcut cont de TikTok. În doar 3 zile am depășit 6 milioane de vizualizări, am primit zeci de mii de mesaje de susținere, iar oamenii au început să vorbească despre schimbare.

A fost suficient pentru ca unora să le fie frică. Mai întâi mi-au blocat reclamele. N-a fost de ajuns. Apoi mi-au furat contul. N-a fost de ajuns.

De azi-noapte, cei care mi l-au furat postează materiale ilegale, fără elementele cerute de legea electorală – doar ca să provoace suspendarea contului și să reducă la tăcere o voce care a ajuns prea repede la oameni”, acuză politicianul.

Cum încearcă rivalii să îi închidă gura

Nețoiu susține că toate aceste întâmplări sunt menită să oprească comunicarea sa cu oamenii și să saboteze campania unui candidat independent. El face apel la autorități să ia atitudine, invocând democrația.

„AUTORITĂȚI, TREZIȚI-VĂ! TikTok, AEP, ANCOM, Parchet – luați atitudine! Nu putem accepta ca democrația în România să fie deturnată prin furt, manipulare și ilegalități flagrante!

Când vor să te oprească, înseamnă că ai devenit incomod. Când vor să îți fure vocea, înseamnă că te aud prea mulți. NU RENUNȚ, NU TAC, MERG MAI DEPARTE”, se mai arată în mesajul postat de afacerist.

Candidatul la Primăria Capitalei, apel la bucureșteni

El a mai făcut un apel la urmăritorii săi și la bucureșteni să se informeze din surse sigure și verificate și, cel mai important, să iasă la vot, indiferent de candidatul pe care vor pune ștampila.

„Sistemul nu doarme. Staff-ul de campanie mi-a făcut și mie un cont de TikTok acum câteva zile. Ce credeți că s-a întâmplat? Mi-au furat contul, mi-au blocat toate mesajele transmise pentru dumneavoastră, pentru bucureșteni, am făcut acum sesizare la Poliție, să vedem dacă primim vreun rezultat. Deci ca să știți că sunt promovați doar oamenii la care au ei interese.

Eu sper ca dumneavoastră să vă informați cum puteți și să luați informații despre fiecare în parte. Și cheia succesului este să ieșiți la vot, nu contează pe cine. Dacă nu ieșiți la vot, tot partidele, cu oamenii și cu sistemul lor vor câștiga. Vă aștept pe 7 la vot, votul dumneavoastră e decisiv”, a afirmat Gigi Nețoiu pe pagina lui de socializare.

