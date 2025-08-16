Gigi Neţoiu candidează la Primăria București. În prima reacție îl atacă frontal pe Nicușor Dan: „Președintele României își desemnează public urmașii. Nu știam că suntem o monarhie!”. Exclusiv

. Stelian Bujduveanu asigură interimatul la Primăria Capitalei după ce Nicuşor Dan a fost nevoit să renunţe la postul de edil șef, devenind preşedintele României.

Gigi Neţoiu candidează la Primăria Bucureștiului! L-a atacat fără menajamente pe preşedintele Nicuşor Dan

La viitoarele alegeri pentru Capitală, un nume surpriză va candida ca independent. FANATIK a aflat, în exclusivitate, că este vorba despre omul de afaceri Gigi Neţoiu. Într-un dialog cu redacția, Neţoiu a detaliat motivele care l-au împins să facă această alegere, atacând, totodată, multe dintre controversele zilei pe plan politic:

„Având în vedere evenimentele care s-au derulat din noiembrie anul trecut şi până acum, eu cred cu convingere că lucrurile merg într-o direcție greșită! La fel de bine, sunt convins că partidele şi-au ratat ţelul pentru care au fost create, acela de a reprezenta interesele oamenilor.

Am văzut cu toții zilele trecute, după ce l-au arestat pe Piedone şi i-au dat interdicţie, a doua zi, imediat, au apărut ştirile cum că domnul Nicuşor Dan l-a ales pe domnul Drulă următorul primar. Din câte ştiu eu, în România nu suntem monarhie, unde să ne alegem moştenitorii”, a punctat Neţoiu.

„Să nu vină suveraniştii, să nu vină extremiştii. Mai aveau puţin să spună să nu vină extratereştrii”

Viitorul candidat la Primăria Capitalei a vorbit şi despre strategia partidelor de la guvernare, de a alege un candidat comun de frica Opoziției, dar şi-a început și campania electorală, insistând pe una dintre principalele probleme cu care se confruntă Bucureştiul, traficul:

„L-am văzut pe domnul care a fost la Ministerul Energiei, dl.Burduja, deja se gândesc cum cele patru partide să îşi aleagă un candidat comun. Să nu vină suveraniştii, să nu vină extremiştii. Mai aveau puţin să spună să nu vină extratereştrii…

Cu o strângere de inimă vă mărturisesc: locuiesc în Bucureşti din 1980 şi suntem singura capitală europeană care nu avem încă o centură a Bucureştiului. Traficul este infernal, nu se poate să faci câţiva kilometri într-o oră şi ceva! Iar aceasta este una din problemele, dintre sute de probleme, cu care bucureșteanul de rând a fost amăgit de ani de zile.

Vreau să punctez foarte clar. Degeaba promiţi, teoretic, că faci ceva şi după ce eşti ales reprezinţi numai interesele partidelor care te-au susţinut. Am văzut la alegerile prezidenţiale, cei de la USR l-au susţinut pe Nicuşor Dan şi, acum, vor să fie recompensați cu tot felul de funcţii, de ministere.

Ar fi fost foarte bine dacă aveau experienţă, expertiză, şi făceau ceva și pentru oameni. A venit momentul să nu ne mai ferim de oameni! A venit momentul să încercăm să trecem şi la fapte. La teorie, toţi suntem foarte buni”, a declarat Neţoiu pentru FANATIK.

Săgeţi la adresa preşedintelui României: „Le-ai promis proiecte, apoi i-ai abandonat! Pentru domnul Nicușor Dan, Primăria n-a fost decât o rampă de lansare la președinția țării”

Fostul edil, actual preşedinte al României, Nicuşor Dan, a fost acuzat de Gigi Neţoiu că i-a abandonat pe bucureşteni, iar postul de primar nu a fost altceva decât o rampă de lansare pentru cea mai înaltă funcţie în stat:

„De ce am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei? Domnul Nicuşor Dan spunea înainte de alegerile de la primărie că dorește cu ardoare să-şi continue proiectele. Din păcate, bucureştenii nu văd nimic! Primăria a fost doar o rampă de lansare ca să meargă spre cea mai înaltă funcţie din țară.

Nu ştiu dacă bucureştenii au fost mulţumiţi de ce-a făcut, dar faptul că ai plecat şi le-ai promis tot felul de proiecte să le fie mai bine şi după doar câteva luni de zile i-ai abandonat, personal cred că nu-i un lucru normal”, a declarat, în exclusivitate, omul de afaceri pentru FANATIK.

Neţoiu: „Cu regret vă zic, Bucureştiul a ajuns să fie al cincilea sau al şaselea oraș din ţară!”

În ceea ce priveşte planurile pentru Bucureşti, Gigi Neţoiu a declarat că se va pune în slujba cetăţenilor şi uşile primăriei vor fi deschise în fiecare weeekend pentru oamenii de rând, promitând transparenţă totală:

„Cu regret vă zic, Bucureştiul a ajuns să fie al cincilea sau al şaselea din ţară. Oraşe precum Clujul, Oradea, Craiova, Braşov, au ajuns mult mai bine cotate, iar viaţa oamenilor este la un nivel calitativ net superior celei din Bucureşti.

Sper din tot sufletul, cu experienţa mea – am făcut de curând 66 de ani – să mă pun în slujba lor şi să încercăm împreună să facem ceva şi pentru oamenii din Bucureşti. Cei care m-au cunoscut şi care au fost lângă mine ştiu că mereu am construit, am fost acţionar la fabrici cu mii de angajaţi, cunosc la fel de bine că atunci când am intrat într-un proiect am vrut să fiu mereu pe primul loc!”.

Promisiunea lui Nețoiu: „Ușile Primăriei vor fi deschise pentru bucureșteanul de rând”

„Mai este ceva ce mă deranjează foarte tare… toţi politicienii fug de presă! Când le sunt adresate întrebări, se eschivează. Înseamnă că au ceva de ascuns. Eu vreau să fiu un altfel de candidat, să răspund la orice întrebare…

Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme, pentru bucureștenii care au fost uitaţi. Sunt convins că voi face tot ce e mai bine pentru oamenii din Bucureşti și nu îi voi dezamăgi”, a concluzionat Gigi Neţoiu pentru FANATIK.

Când au loc alegerile locale pentru Primăria Bucureşti

Alegerile locale din Bucureşti urmează să aibă loc, teoretic, în toamna acestui an. Nu a fost stabilită data. Nicuşor Dan s-a aflat în funcţie din 2020 până în luna mai a acestui an, .

Gigi Neţoiu a fost acţionar al echipelor Universitatea Craiova şi Dinamo la mijlocul anilor 2000. Între 2012 şi 2014, omul de afaceri a fost şi deputat de Dolj.