Gigi Nețoiu dă în judecată Apele Române după inundațiile la ferma din Cetate: „Pagubele sunt de peste 200.000 de euro!”. Exclusiv

Ferma zootehnică a lui Gigi Nețoiu, situată în comuna Cetate, județul Dolj, a fost afectată de inundațiile din regiune și a rămas fără curent electric, iar o parte din teren a fost acoperită de apă. Nețoiu a spus că investiția de circa 6 milioane de euro a fost „distrusă” și că o parte dintre animale au murit din cauza condițiilor. Acum, omul de afaceri este gata să dea în judecată Apele Române.

Cum a fost grav afectată de inundații ferma de vite Black Angus a lui Gigi Nețoiu

că gestionarea descărcărilor de apă și evacuarea barajelor ar fi dus la inundarea fermei sale și la pagube importante. El a anunțat că va intenta acțiuni în justiție împotriva instituțiilor respective pentru a obține despăgubiri.

, în care arată că ferma funcționa fără acte de reglementare emise de instituție și era amplasată într-o zonă inundabilă a fluviului Dunărea, cu risc major de inundații. Mai mult, nu există dovezi că acțiunile Apelor Române sau ale barajelor ar fi provocat inundația, iar datele hidrologice indică doar depășirea cotei de atenție, nu a celei de inundație, pentru râul Drincea în acea perioadă.

Gigi Nețoiu amenință Apele Române cu judecata!

Gigi Nețoiu a vorbit cu FANATIK despre starea fermei sale din comuna Cetate. Omul de afaceri a mărturisit că pagubele au fost uriașe. Câteva animale i-au pierit în urma inundațiilor și a trebuit să investească sume importante în repararea infrastructurii avariate de viituri.

„Cum să îmi închidă ferma? În calitate de ce, dacă eu sunt acolo proprietar? Ce treabă are Apele Române cu ferma mea?! Nu au făcut nimic timp de 36 de ani, nu au decolmatat deloc. Am tras aproape două luni să o pun înapoi pe picioare, am făcut eu diguri, tot ce trebuie. Abia acum câteva zile am reușit să restabilesc integral situația.

Noi îi dăm în judecată. Se ocupă avocații în timp ce vorbim. Îi așteptăm la proces. Ce vină am eu că m-au inundat și au dat drumul la apă? A venit șuvoiul noaptea, la 02:30, era 30 de centimetri și, într-o oră și jumătate, era deja la 3 metri nivelul! Mi-au murit vreo 10 viței, 20 de miei. Ce n-am apucat noi să le urcăm, că sunt totuși vreo 1.500 de animale. Nu e ușor.

Nu mai zic că am avut probleme și cu șacalii. Avem câini, garduri electrice, de toate. Suntem pregătiți. Simțeau imediat când se năștea un vițel sau un miel. Miroseau și atacau imediat în haită. Acum avem câini dresați, camere de filmat. Cu lucrările pe care le-am făcut, pagubele sunt de peste 200.000 de euro.

Am decolmatat, am făcut diguri ca să nu ne mai inunde. Abia acum am primit notificarea oficială, pe care au pus-o pe Facebook, nu ne-au trimis-o nouă. E vorba de râul Drincea, care vine de la Motru, Severin, la Târgu-Jiu și se varsă aici. N-au decolmatat nimic după Revoluție, au crescut copaci, pomi”, a declarat Gigi Nețoiu, în exclusivitate pentru FANATIK.