Gigi Nețoiu, devastator la conferința de presă de la FC Voluntari: „Nicio echipă din SuperLiga nu are condițiile noastre de pregătire”. Ce prime au avut jucătorii la meciul cu Steaua

FC Voluntari se înscrie în lupta pentru promovarea în SuperLiga României încă din acest sezon, . Gruparea ilfoveană se află pe locul 7 înaintea meciului cu CSM Focșani, dar este „în cărți” pentru calificarea în play-off.

Gigi Nețoiu a dezvăluit noile sale planuri de la FC Voluntari

În cadrul unei conferințe de presă organizate la hotelul Crystal Palace din București, Gigi Nețoiu a dorit să prezinte noile achiziții ale celor de la FC Voluntari și a deschis evenimentul cu un moment de reculegere .

ADVERTISEMENT

Omul de fotbal a dat o lovitură importantă la începutul lunii februarie, când, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, , bunul său prieten și fostul mare atacant român, să accepte propunerea de a deveni președinte onorific al grupării ilfovene.

Nețoiu a vorbit la conferința de presă și despre condițiile de pregătire de la echipele din prima ligă, în comparație cu cele de la FC Voluntari și a tras un semnal de alarmă în privința cluburilor care sunt finanțate de primării.

ADVERTISEMENT

„Sper să vă dau multe momente de bucurie și satisfacție în ceea ce reprezintă fotbalul. Cred că important e ca jucătorii să fie liniștiți. Au salariile la zi, au prime foarte mari la victorie. Primul obiectiv este calificarea în play-off. Avem acasă cu Focșani, mergem la Bihor și vine la noi Csikszereda, echipa de pe primul loc.

Dacă mergem în play-off, unde am avea 10 meciuri, sper ca anul viitor să fim una dintre echipele care joacă în Liga 1. Tot timpul au fost cele mai bune condiții pentru performanță, în deplasări, în cantonament. Acum, rămâne de văzut, domn profesor și echipa trebuia să atingă acest obiectiv la care ne-am angajat.

ADVERTISEMENT

Ce m-a făcut să vin, în primul rând, relația cu domnul primar și condițiile de pregătire. Vreau să vă spun, nicio echipă din Liga 1 nu are condițiile de pregătire pe care noi le avem. În curând mai dăm spre folosire încă două terenuri, în primăvară. Vă dau un exemplu, am jucat un meci amical cu CFR. Terenul oficial pe care am jucat… noi nu avem niciun teren atât de rău ca cel al CFR-ului”, a spus Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu: „După 20 de ani, am zis să vin să simt din nou adrenalina din fotbal”

„Va veni o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar. O să vedeți că multe cluburi, din Liga 1 și a doua, vor dispărea. Mă refer la cele finanțate de primării. Mare parte din buget, peste 50 la sută, va trebuie să fie oprit. Situația politică, că la fotbal și politică aproape toți se pricep, este una care nu ne ajută absolut deloc. Rămâne să vedem. Și Voluntariul era într-o situație critică și am vrut să dau o mână de ajutor. Sunt câteva echipe care au salariile la zi.

Joacă pe prime foarte mari, la meciul cu Steaua au avut 20.000. Dacă mă întrebați pe mine, eu știu că Iașiul juca pe 100 de puncte în Liga 1. Le-am spus, unii se plâng că nu au bani, alții au, dar nu pot să îi ia.

În primul rând, nu mă gândeam să revin în fotbal, eram ocupat cu afacerile pe care le am în electricitate, în agricultură, îmi era foarte greu. La rugămintea domnului primar, am venit să dau o mână de ajutor până în vară.

După 20 de ani, am zis să vin să simt din nou adrenalina din fotbal. Știți foarte bine că jucătorii de la echipele la care am fost au fost foarte mulțumiți. Care au avut valoare au ajuns în străinătate. E o provocare și pentru mine. Vedem ce vom face”, a declarat Gigi Nețoiu.

FC Voluntari se înscrie în lupta pentru promovarea în SuperLiga României încă din acest sezon, . Gruparea ilfoveană se află pe locul 7 înaintea meciului cu CSM Focșani, dar este „în cărți” pentru calificarea în play-off.

Deși este un club de liga a doua, FC Voluntari a adus întăriri masive în lotul echipei. Eduard Chioveanu, Cătălin Țîră, Doru Popadiuc, Andrei Dumiter, Remus Guțea, Ionuț Panțîru și Rafael Garutti sunt jucătorii aduși până acum de ilfoveni.