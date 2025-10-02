Gigi Nețoiu, dezvăluiri incendiare! A vrut să cumpere Steaua, dar MApN i-a pus bețe în roate: „Știți cât mi-a cerut?”

Gigi Nețoiu a dezvăluit că a dorit să preia clubul Steaua alături de mai mulți oameni de afaceri din Turcia. Planul fostului finanțator de la Dinamo și Universitatea Craiova a fost susținut de mai multe nume importante din istoria clubului „roș-albastru”, însă totul a căzut din cauza MApN.

Gigi Nețoiu a vrut să cumpere Steaua!

, deși a avut rezultate pozitive în aproape fiecare sezon petrecut în Liga 2. Situația s-ar fi putut schimba însă în 2024, conform celor declarate de Gigi Nețoiu. , a dezvăluit că a vrut să cumpere clubul alături de mai mulţi investitori din Turcia.

„(n.r. ați vrut să investiți la Steaua?) Da, așa este. Aveam doi investitori care sunt asociații mei și în afaceri, din Turcia. Și am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru (n.r. al Apărării Naționale) și cu domnul Anghel Iordănescu”, a declarat Gigi Nețoiu pentru .

Ce sumă i s-a solicitat lui Gigi Nețoiu pentru a cumpăra Steaua

Omul de afaceri a dezvăluit și suma imensă pe care cei din MApN au solicitat-o în schimbul clubului. „Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Bacria (n.r. Eduard Bachide), nu mai știu cum îl cheamă, secretar de stat. Că 20 de milioane, că emblema, palmaresul.

Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100, Timișoara pe 50, ce aveți voi? Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul”, a declarat omul de afaceri.

Cine a vrut să investească alături de Gigi Nețoiu la Steaua

Gigi Nețoiu nu a dorit să numească oamenii de afaceri din Turcia care erau dispuși să investească la Steaua, însă acesta a lucrat în trecut cu Fatih Erdogan, deținătorul unei companii care este sponsor la Galatasaray. „Sunt unele dintre cele mai puternice firme din Turcia. Nu se punea problema că nu aveau bani să investească pentru performanță. Ei știu cine e Steaua, le-am explicat, plus că toți jucătorii ar fi vrut, Bumbescu, Iovan. Toți! Cine a fost Steaua și ce a ajuns Steaua. E de râs, Steaua a câștigat Cupa Campionilor și joacă împotriva lui Metalul Buzău sau Dumbrăvița.

Erau doi parteneri de-ai mei de afaceri din Turcia, care erau dispuși, împreună cu mine, să investim la clubul Steaua. Oamenii au afaceri în România și e păcat de stadionul ăla. Steaua lui Becali a făcut performanțe, a adus puncte în cupele europene. Și Steaua asta, galonată, unde e? Că nu vrea ministerul sau că nu vrea Bachide. Băi, nea Bachide, dar când luai bani de fotbal, era bine?”, a afirmat Gigi Nețoiu pentru sursa menționată.