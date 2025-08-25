Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Nețoiu, discurs dur la adresa lui Vasile Turcu: „Nu are nicio scuză! Nu avea voie să-și ia viața”

Gigi Nețoiu a avut un discurs dur, în direct la FANATIK SUPERLIGA, vizavi de suicidul lui Vasile Turcu din luna martie a anului 2017.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 19:29
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Nețoiu a fost invitatul lui Horia Ivanovici în ediția specială de FANATIK SUPERLIGA de joi, 21 august. Printre subiectele abordate, omul de afaceri a vrut să țină un discurs dur vizavi de suicidul lui Vasile Turcu din anul 2017.

Gigi Nețoiu, discurs dur la adresa lui Vasile Turcu: „Nu are nicio scuză! Nu avea voie să-și ia viața”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu a ținut să critice actul făcut de fostul său coleg de la Dinamo, Vasile Turcu. Omul de afaceri consideră că nicio persoană nu are dreptul de a-și pune stop zilelor, mai ales când lasă o familie în urmă.

„Vasile Turcu a fost un băiat de nota 10, un băiat care a fost trup și suflet pentru Dinamo. (n.r. – E adevărat că a sfârșit din dragoste?) Nu, lumea vorbește foarte multe, dar nu are nicio legătură.

Vasile Turcu a fost un familist, am fost în concedii cu doamna lui și cu el. Acum că a mai avut și el aventuri… La el a fost problema cu banii. El lucra cu statul, nu a primit banii la timp, intrase cu băncile. Probabil a fost o chestie de orgoliu, un moment de rătăcire.

„Cei care se spânzură sau își iau viața pentru mine nu există”

E o greșeală, pentru mine nu are nicio scuză! Viața e una singură, nu ai voie să faci așa ceva… Doar Dumnezeu poate face așa ceva. Vasile Turcu nu are nicio scuză pentru mine!

Cei care se spânzură sau își iau viața pentru mine nu există! Nu ai voie să ajungi până acolo. Vasile, prietenul meu, nu are nicio scuză! Nu avea voie să-și ia viața, cum să-ți iei viața? Mai muncești 2-3-5 ani, dar cum să îți iei viața? Viața e una singură, nu s-a întors nimeni de acolo.

Cum să îți lași doi copii singuri, doamna… Cum să-i lași? Ești bărbat, luptă-te! Tu ai intrat în jocul ăsta, nu te-a băgat nimeni”, a declarat Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Nețoiu, discurs dur vizavi de suicidul lui Vasile Turcu

