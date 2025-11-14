Gigi Neţoiu, discurs dur la lansarea candidaturii pentru Primăria Capitalei: „Nicuşor Dan a distrus Bucureştiul. Acum distruge România!”

ADVERTISEMENT

Sportul şi politica şi-au dat mâna vineri, 14 noiembrie, în ambianţa elegantă a Sălii Platinum a Hotelului Sheraton, din centrul Bucureştiului. Şi totuşi incinta aproape a fost neîncăpătoare pentru numeroasele personalităţi care au ţinut să fie prezente la lansarea candidaturii lui Gigi Neţoiu pentru funcţia de primar general.

Gigi Neţoiu: „Eu nu intru în politică, eu intru în treabă”

Invitaţii au început să apară cu mai bine de jumătate de oră înainte de startul oficial al evenimentului şi au fost atât din lumea politicului – precum fostul ministru şi vicepremier Gabriel Oprea, cât mai ales personalităţi din lumea fotbalului, prieteni de-o viaţă ai lui Gigi Neţoiu. Maestru de ceremonii a fost un artist, Romică Ţociu, însă umorul acestuia din discursul de deschidere a fost unul doar de faţadă, pentru că discuţia a devenit rapid una serioasă, interesantă şi importantă.

candidează Gigi Neţoiu la Primăria Generală a Capitalei şi discursurile invitaţilor s-au înscris în această notă. „Eu nu intru în politică. Eu intru în treabă”, spune Gigi Neţoiu, care aduce ca argumente vasta sa experienţă în domeniul antreprenorial şi succesul în afaceri, în faţa cărora stă o muncă titanică. Mărturie pentru asta stau şi declaraţiile făcute de cei care au luat cuvântul la evenimentul de vineri. Fostul preşedinte al CA de la Dinamo, Nicolae Badea, fostul ministrul Oprea şi mulţi alţii au remarcat în primul rând calitatea de „gospodar” a lui Neţoiu, considerând că esenţa alegerilor locale este tocmai .

Gigi Neţoiu: „În ce lume un partid cu 11% conduce România?”

În acelaşi timp, cei care au luat cuvântul au criticat modul în care a fost condus până acum Bucureştiul şi starea deplorabilă în care se află în prezent capitala României. Însuşi Gigi Neţoiu s-a lansat într-un atac dur la adresa fostului primar, Nicuşor Dan. „Nu mai există niciun pic de respect. ‘Scapă cine poate’, asta e România de azi! A venit domnul Nicuşor Dan, a făcut 10.000 de procese. Dom’le, facem Uniunea Salvaţi Bucureştiul. N-a salvat nimic, l-a distrus. Au trecut acolo ‘facem Uniunea Salvaţi România’, au distrus şi România. Acum zice: ‘Vine domnul Drulă, l-am ales pe domnul Drulă’. Domnul preşedinte trebuie să înţeleagă că dânsul este preşedintele tuturor românilor. Nu ne dăm moştenire de la unul la altul”, a spus Gigi Neţoiu.

Totodată, fostul acţionar de la Dinamo şi Universitatea Craiova critică actuala construcţie politică din care este alcătuit Guvernul României, considerând nefirească alianţa din fruntea statului. „Dumneavoastră ştiţi, când lupii nu au ce să mănânce se sfâşie între ei. Această amestecătură, PSD, PNL, USR, nu a existat niciodată. Oamenii de cine sunt reprezentaţi? Ce face PSD-ul pentru oameni? Ce face PNL-ul, ce face USR-ul? S-au înţeles, au bătut palma şi îşi împart funcţiile. Aduce-ţi-vă aminte, USR-ul, ce scandal a fost. Şi-au pus ministri, voiau secretari de stat. În ce lume un partid cu 11% conduce România?”, s-a întrebat retoric Gigi Nețoiu.

Proiectele electorale ale lui Gigi Neţoiu

Între cei care au încredere că Gigi Nețoiu va fi primarul potrivit pentru Capitală se numără și Dumitru Dragomir, Victor Pițurcă și Cristi Borcea, care s-au întreținut minute bune cu afaceristul și chiar dacă nu au dorit să meargă la pupitru pentru a lua cuvântul și-au exprimat susținerea în discuțiile private pe care le-au avut cu acesta.

În ceea ce priveşte programul electoral, printre proiectele concrete propuse electoratului se numără amenajarea râurilor Argeş-Dâmboviţa pentru navigaţie şi agrement, Canalul Bucureşti-Dunăre, Centura Feroviară metropolitană Bucureşti, magistrale rutiere subterane, dar şi proiectul Centura Verde – Bucureşti 2030 – reţeaua mare de parcuri, păduri urbane şi zone de relaxare care înconjoară Capitala.

