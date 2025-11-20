News

Gigi Neţoiu faţă în faţă cu Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, vineri, 21 noiembrie, de la ora 13.30. Candidatul la Primăria Capitalei, provocat să răspundă la întrebările momentului

Gigi Nețoiu vine vineri la FANATIK EXCLUSIV, unde Horia Ivanovici îl provoacă să răspundă celor mai sensibile întrebări despre campania pentru Primăria Capitalei și mizele politice ale momentului.
Daniel Spătaru
20.11.2025 | 19:02
Gigi Netoiu fata in fata cu Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV vineri 21 noiembrie de la ora 1330 Candidatul la Primaria Capitalei provocat sa raspunda la intrebarile momentului
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Neţoiu vine la FANATIK EXCLUSIV, pentru a-şi expune planurile sale pentru Bucureşti Foto: colaj Fanatik
Seria emisiunilor FANATIK EXCLUSIV continuă cu Gigi Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei. Vineri 21 noiembrie, de la ora 13.30, acesta va fi invitatul lui Horia Ivanovici într-o emisiune care promite să fie antrenantă şi plină de dezvăluiri despre jocurile de culise din lumea politică.

Gigi Neţoiu a anunţat la FANATIK, în premieră, că va candida pentru Primăria Capitalei

Gigi Neţoiu este una dintre surprizele campaniei pentru Primăria Capitalei. Fost acţionar al mai multor cluburi de fotbal şi afacerist de succes, acesta se reîntoarce în studioul FANATIK, unde în luna august a anunţat în premieră că va candida la alegerile pentru Bucureşti. Neţoiu chiar dezvăluia atunci că ideea i-a venit după arestarea lui Cristian Popescu Piedone. „A doua zi, ştire, că domnul Nicuşor l-a ales pe domnul Drulă. Pă stai, domnule! Ce, suntem monarhie? Ce, ne punem unul pe altul? Eu aș vrea să fie 10-15 candidați! Lumea trebuie să fie puțin mai sceptică. Ar trebui să-i ia: cine ești, de unde vii, ce-ai făcut, ce vrei să faci”, mărturisea acesta.

Gigi Neţoiu se întoarce vineri la FANATIK din postura de candidat la alegerile din 7 decembrie. Aşteptările legate de numărul de candidaţi i-au fost chiar depăşite, Biroul Electoral Muncipal aprobând în total 18 candidaturi.

Gigi Neţoiu îşi expune la FANATIK EXCLUSIV planurile pentru Bucureşti

Dintre persoanele ale căror nume vor fi scrise pe buletinele de vot ce le vor fi înmânate alegătorilor pe 7 decembrie, Gigi Neţoiu este singurul care a ales o lansare neconvenţională a candidaturii. Anunţul oficial al candidaturii pentru funcţia de primar general a fost făcut în cadrul idilic de la Cetate, unde atmosfera câmpenească a fost întreţinută de Sanda Argint şi taraful Mambo Siria, iar responsabili cu glumele au fost comicii Romică Ţociu şi Cornel Palade. A urmat săptămâna trecută lansarea într-un cadru solemn, la Bucureşti, la eveniment fiind prezente o serie de personalităţi din lumea politică şi sportivă, printre care fostul ministru şi vicepremier Gabriel Oprea, fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, Cristi Borcea, Victor Piţurcă sau Tudorel Stoica.

Acum, Gigi Neţoiu va răspunde întrebărilor lui Horia Ivanovici şi îşi va prezenta viziunea sa asupra Bucureştiului, urmând să-şi expună în direct atuurile care îl diferenţiază de ceilalţi candidaţi. Podcastul 1 la 1 cu Horia Ivanovici al cărui invitat este Gigi Neţoiu poate fi urmărit LIVE vineri, de la ora 13.30, în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. De asemenea, emisiunea va fi disponibilă ulterior şi pe canalul de YouTube FANATIK.RO.

Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
