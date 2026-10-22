Gigi Nețoiu i-a salvat cariera! Cum a ajuns Remus Guțea o țintă pentru FCSB, după ce fusese refuzat de jumătate din Superligă

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dar a încasat un gol de toată frumusețea de la Remus Guțea, fotbalistul pe care îl curtează intens. Puștiul care va împlini 20 de ani pe 2 noiembrie, a ajuns la cinci goluri în acest sezon, fiind unul dintre golgheterii competiției.

Remus Guțea a fost refuzat inclusiv de Academia Hagi

Acum în lumina reflectoarelor, Remus Guțea a avut de tras până să devină fotbalist. El provine din satul Siliștea Videle (județul Teleorman), fiind copilul unei familii modeste. Copilul a fost îndrăgostit de mic de minge și părea talentat încă din primii ani. Nu a avut însă șansa de fi acceptat de o echipă mare.

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A fost refuzat și de Craiova, și de Petrolul, și de UTA, ba chiar și de Chiajna, dar și de Academia Hagi, deoarece s-a spus despre el că nu face faza defensiva și este prea îndrăgostit de minge. În 2019, el a fost o lună în probe la Hagi, dar antrenorii de acolo nu l-au reținut. Așa că a fost nevoit să se întoarcă în Teleormanul natal și să joace la Dinamic Kids Videle.

Debutant în Superligă la 16 ani și o lună

De acolo a ajuns, în 2022, la CS Mioveni. Remus a debutat în Superliga României la doar 16 ani și o lună, jucând într-un meci cu Universitatea Craiova. Cu doar o săptămână înainte, antrenorul Marius Stoica îl folosise pe acesta și în Cupa României, într-o partidă contra celor de la UTA Arad. În anul în care argeșenii au retrogradat, Guțea a prins șapte meciuri în primul eșalon.

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A rămas pe loc și în Liga a II-a, unde a început să joace constant, având avantajul și că era fotbalist Under.

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Omul de afaceri a preluat atunci pentru scurt timp echipa din Voluntari și a demarat un proiect de schimbare a echipei. De atunci a început ascensiunea lui Guțea, devenind om de bază în echipa care un sezon mai târziu a promovat în SuperLiga României.

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Gigi Becali a oferit 700.000 de euro, Voluntariul speră la 3.000.000 de euro

Jucătorul nu și-a ascuns niciodată simpatia față de FCSB, alimentând posibilitatea ca el să fie transferat de Gigi Becali. Acesta a oferit 700.000 de euro celor de la FC Voluntari pentru a-l achiziționa, însă clubul ilfovean a refuzat propunerea, solicitând peste 1.000.000 de euro.

Cea mai consistentă propunere financiară pentru Guțea a fost din Serie A, de la Cagliari. Italienii au pus pe masă un pachet total de aproape 2.000.000 de euro pentru tânărul fotbalist. Totuși, conducerea din Voluntari a refuzat și această ofertă, considerându-l în acel moment un jucător netransferabil, esențial pentru obiectivele clubului.

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Ilfovenii speră să obțină de pe urma lui cel puțin trei milioane de euro, bani care ar ajuta la rezolvarea problemelor financiare ale clubului. La începutul sezonului trecut, ei s-ar fi mulțumit cu 300.000 de euro, dar ascensiunea fotbalistului a schimbat calculele financiare.

Este cel mai faultat fotbalist din SuperLigă

Momentul său de glorie la nivel internațional s-a petrecut la naționala Under-19 a României, într-un meci crucial împotriva Danemarcei. Guțea a marcat un gol de generic după ce a driblat spectaculos defensiva daneză „în stilul lui Messi” și a sărbătorit precum Cristiano Ronaldo.

Atu -urile lui Guțea sunt viteza și tehnica, dar și faptul că reușește să scoată ușor adversari din joc. El are o medie de 6,3 dueluri câștigate pe meci și este cel mai faultat fotbalist din Superligă, cu 30 de intervenții neregulamentare asupra sa.