Gigi Nețoiu îi face portretul lui Nicuşor Dan: „Incolor, inodor. Cum să stea la masă cu şefii marilor state?”

Gigi Nețoiu a vorbit deschis despre Nicușor Dan, în cadrul unui dialog cu Horia Ivanovici. Cunoscutul om de fotbal și, mai noi, candidat la Primăria Capitalei, i-a făcut portretul noului președinte al României în cadrul unei ediții speciale a emisiunii FANATIK SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu, atac la adresa președintelui Nicușor Dan: „Inodor, incolor”

Când a fost rugat să spună ce părere are despre Nețoiu a fost scurt și clar: „Este inodor și incolor”. Omul de afaceri l-a comparat cu fostul șef de stat Klaus Iohannis, însă a menționat că acesta din urmă „nu a făcut rău, ci a trăit bine pe banii românilor”. În același timp, Nețoiu a pus sub semnul întrebării și pregătirea actualului președinte al României pentru a prezenta țara pe scena internațională.

„Ce să vorbesc dacă nu comunică, nu vorbește? Cine altcineva îl știe pe Nicușor Dan? Ce pregătire are Nicușor Dan ca să poată să stea la masă cu cei din Europa, să nu mai vorbim de America. Acolo trebuie să fie niște oameni respectabili”, a declarat Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu a anunțat că va candida pentru Primăria Capitalei

Bucureștiul intră din nou în febra alegerilor, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României, iar interimatul la Primăria Capitalei este asigurat de Stelian Bujduveanu. Surpriza campaniei vine de la

Fostul acționar al Universității Craiova și Dinamo a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan. Nețoiu îl acuză că și-a desemnat un „moștenitor” și că a folosit Bucureștiul doar ca rampă de lansare pentru a ajunge șef de stat. În urma anunțului privind candidatura lui Nețoiu pentru scaunul din PMB au apărut și primele reacții.

ADVERTISEMENT

, a comentat ironic candidatura prietenului său. „Nu mă bag eu. O să-l facă ăștia praf. Televiziunile. (…) Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări”, a spus Becali, recunoscând că a fost surprins de decizia lui Nețoiu.

ADVERTISEMENT

Ce le promite Gigi Nețoiu locuitorilor din Capitală

Se pare că Gigi Nețoiu are planuri mari pentru locuitorii din București. Acesta a promis că, în cazul în care va câștiga alegerile, îi va sprijini și le va oferi transparență totală locuitorilor Capitalei. De asemenea, el a menționat că ușile Primăriei Generale vor fi deschise în fiecare weekend pentru fiecare cetățean care vrea să discute despre problemele pe care le are, precizând că în prezent acești oameni „au fost uitați”.

„Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme, pentru bucureștenii care au fost uitaţi. Sunt convins că voi face tot ce e mai bine pentru oamenii din Bucureşti și nu îi voi dezamăgi”, a mai spus Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT