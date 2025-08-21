News

Gigi Nețoiu îi face portretul lui Nicuşor Dan: „Incolor, inodor. Cum să stea la masă cu şefii marilor state?”

Cunoscutul om de fotbal și candidat la Primăria Capitalei, Gigi Nețoiu, a vorbit în emisiunea Fanatik SuperLiga despre prestația lui Nicușor Dan la președinție.
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 18:19
Gigi Netoiu ii face portretul lui Nicusor Dan Incolor inodor Cum sa stea la masa cu sefiimarilorstate
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Neţoiu l-a atacat în direct pe Nicuşor Dan, la Fanatik SuperLiga Foto: colaj Fanatik

Gigi Nețoiu a vorbit deschis despre Nicușor Dan, în cadrul unui dialog cu Horia Ivanovici. Cunoscutul om de fotbal și, mai noi, candidat la Primăria Capitalei, i-a făcut portretul noului președinte al României în cadrul unei ediții speciale a emisiunii FANATIK SuperLiga. 

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu, atac la adresa președintelui Nicușor Dan: „Inodor, incolor”

Când a fost rugat să spună ce părere are despre prestația președintelui Nicușor Dan până în prezent, Nețoiu a fost scurt și clar: „Este inodor și incolor”. Omul de afaceri l-a comparat cu fostul șef de stat Klaus Iohannis, însă a menționat că acesta din urmă „nu a făcut rău, ci a trăit bine pe banii românilor”. În același timp, Nețoiu a pus sub semnul întrebării și pregătirea actualului președinte al României pentru a prezenta țara pe scena internațională.

„Ce să vorbesc dacă nu comunică, nu vorbește? Cine altcineva îl știe pe Nicușor Dan? Ce pregătire are Nicușor Dan ca să poată să stea la masă cu cei din Europa, să nu mai vorbim de America. Acolo trebuie să fie niște oameni respectabili”, a declarat Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu a anunțat că va candida pentru Primăria Capitalei

Bucureștiul intră din nou în febra alegerilor, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României, iar interimatul la Primăria Capitalei este asigurat de Stelian Bujduveanu. Surpriza campaniei vine de la omul de afaceri Gigi Nețoiu, care a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că va candida independent la Primăria Capitalei.

Fostul acționar al Universității Craiova și Dinamo a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan. Nețoiu îl acuză că și-a desemnat un „moștenitor” și că a folosit Bucureștiul doar ca rampă de lansare pentru a ajunge șef de stat. În urma anunțului privind candidatura lui Nețoiu pentru scaunul din PMB au apărut și primele reacții.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Patronul FCSB, Gigi Becali, prezent la FANATIK SuperLiga, a comentat ironic candidatura prietenului său. „Nu mă bag eu. O să-l facă ăștia praf. Televiziunile. (…) Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări”, a spus Becali, recunoscând că a fost surprins de decizia lui Nețoiu.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Suntem țară mică!". Gigi Becali a intrat în direct, după lovitura uriașă primită de FCSB

Ce le promite Gigi Nețoiu locuitorilor din Capitală

Se pare că Gigi Nețoiu are planuri mari pentru locuitorii din București. Acesta a promis că, în cazul în care va câștiga alegerile, îi va sprijini și le va oferi transparență totală locuitorilor Capitalei. De asemenea, el a menționat că ușile Primăriei Generale vor fi deschise în fiecare weekend pentru fiecare cetățean care vrea să discute despre problemele pe care le are, precizând că în prezent acești oameni „au fost uitați”.

„Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme, pentru bucureștenii care au fost uitaţi. Sunt convins că voi face tot ce e mai bine pentru oamenii din Bucureşti și nu îi voi dezamăgi”, a mai spus Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu îi face portretul lui Nicuşor Dan: "Incolor, inodor. Cum să stea la masă cu şefii marilor state?"

Nicușor Dan, în vacanță înaintea crizei de securitate. „După zece ani de hibernare...
Fanatik
Nicușor Dan, în vacanță înaintea crizei de securitate. „După zece ani de hibernare ne-am fi dorit un președinte hiperactiv”
Bărbat din Galați, la un pas de moarte după ce a mâncat prea...
Fanatik
Bărbat din Galați, la un pas de moarte după ce a mâncat prea mult. A ajuns pe masa de operație cu esofagul rupt
Guvernul a decis soarta „Palatului Împăratului”. Ce se va alege de vila renovată...
Fanatik
Guvernul a decis soarta „Palatului Împăratului”. Ce se va alege de vila renovată cu milioane de euro pentru Klaus Iohannis
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!