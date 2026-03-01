Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Nețoiu, în centrul unui Dubai bombardat non-stop: „Când era Covid era de 10 ori mai bine. Pagube de catralioane de dolari! Sunt mii de români cu copii”. Exclusiv

Gigi Nețoiu se află în Dubai, orașul bombardat de iranieni. Fostul conducător din fotbalul românesc a oferit detalii cutremurătoare în direct despre situația critică.
Mihai Dragomir
01.03.2026 | 15:47
Gigi Netoiu in centrul unui Dubai bombardat nonstop Cand era Covid era de 10 ori mai bine Pagube de catralioane de dolari Sunt mii de romani cu copii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Nețoiu, detalii terifiante din Dubaiul bombardat. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Iranul a ripostat după ce a fost atacată de Israel și SUA. Gigi Nețoiu a intrat în direct prin telefon din Dubai la FANATIK SUPERLIGA și a povestit prin ce trec oamenii din această zonă, dar și ce urmează.

Gigi Nețoiu, detalii din Dubaiul bombardat de iranieni

Orientul Mijlociu a fost zguduit de startul conflictului armat între Israel, alături de SUA, și Iran. Războiul a provocat deja pagube enorme, iar situația generală este una plină de tensiune, frică și incertitudine.

ADVERTISEMENT

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă seară, iar Iran a continuat să atace mai multe puncte strategice americane. Gigi Nețoiu, cel care a mărturisit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că „putem avea al Treilea Război Mondial”, a oferit detalii despre situația din Dubai, puternic bombardat.

„Nu am vorbit cu nimeni. Fiecare se uită să își scape pielea. Toată lumea se ascunde. E pustiu… când a fost Covid era de 100 de ori mai bine. Mașinile blocate, tot… Primești alarmă să te adăpostești.

ADVERTISEMENT
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO....
Digi24.ro
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat

Bombele, rachetele, fac 10 minute de acolo până aici. Filme de groază, nici alea nu sunt așa… Nu ai cu ce să pleci. Cu barca nu poți, cu mașina nu, cu avionul nu… înot, cum să pleci? Complicată rău de tot situația. Dacă acum se oprește războiul, cel puțin 7-8 zile ai nevoie să pleci de aici”, a spus inițial Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak...
Digisport.ro
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”

Gigi Nețoiu anunță pagube enorme pentru Dubai după ce a fost bombardat

După ce a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA numărul șocant de pierderi omenești, Gigi Nețoiu a mai spus și la ce nivel se ridică daunele materiale ale Dubaiului, după bombardament. Fostul acționar din fotbalul românesc a spus că totul este blocat cât timp războiul este în plină desfășurare.

„Pagube de catralioane… Dubaiul se reface repede dacă opresc războiul. Au capacitate, de aceea sunt puține victime. Toți respectă și au soluții. Cine se mai gândește la turism acum.

ADVERTISEMENT

Lumea se gândește să își salveze copiii, să nu moară. E război în toată regula. Mulți au plecat spre Oman la început. Tot spațiul aerian al Emiratelor Arabe e închis, cu ce să pleci? E totul închis”, a mai spus Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Nețoiu, în centrul unui Dubai bombardat non-stop

Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din...
Fanatik
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul „11” înainte de UTA – FCSB. Exclusiv
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor!...
Fanatik
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv
Mărturii teribile din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al...
Fanatik
Mărturii teribile din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne...
iamsport.ro
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne bufnea râsul. Cum să spui asta?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!