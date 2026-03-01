Gigi Nețoiu, în centrul unui Dubai bombardat non-stop: „Când era Covid era de 10 ori mai bine. Pagube de catralioane de dolari! Sunt mii de români cu copii”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Iranul a ripostat după ce a fost atacată de Israel și SUA. Gigi Nețoiu a intrat în direct prin telefon din Dubai la FANATIK SUPERLIGA și a povestit prin ce trec oamenii din această zonă, dar și ce urmează.

Gigi Nețoiu, detalii din Dubaiul bombardat de iranieni

Orientul Mijlociu a fost zguduit de startul conflictului armat între Israel, alături de SUA, și Iran. Războiul a provocat deja pagube enorme, iar situația generală este una plină de tensiune, frică și incertitudine.

, iar Iran a continuat să atace mai multe puncte strategice americane. Gigi Nețoiu, , a oferit detalii despre situația din Dubai, puternic bombardat.

„Nu am vorbit cu nimeni. Fiecare se uită să își scape pielea. Toată lumea se ascunde. E pustiu… când a fost Covid era de 100 de ori mai bine. Mașinile blocate, tot… Primești alarmă să te adăpostești.

Bombele, rachetele, fac 10 minute de acolo până aici. Filme de groază, nici alea nu sunt așa… Nu ai cu ce să pleci. Cu barca nu poți, cu mașina nu, cu avionul nu… înot, cum să pleci? Complicată rău de tot situația. Dacă acum se oprește războiul, cel puțin 7-8 zile ai nevoie să pleci de aici”, a spus inițial Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu anunță pagube enorme pentru Dubai după ce a fost bombardat

După ce Gigi Nețoiu a mai spus și la ce nivel se ridică daunele materiale ale Dubaiului, după bombardament. Fostul acționar din fotbalul românesc a spus că totul este blocat cât timp războiul este în plină desfășurare.

„Pagube de catralioane… Dubaiul se reface repede dacă opresc războiul. Au capacitate, de aceea sunt puține victime. Toți respectă și au soluții. Cine se mai gândește la turism acum.

Lumea se gândește să își salveze copiii, să nu moară. E război în toată regula. Mulți au plecat spre Oman la început. Tot spațiul aerian al Emiratelor Arabe e închis, cu ce să pleci? E totul închis”, a mai spus Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.