Gigi Nețoiu intră în competiția electorală pentru București. Afaceristul își lansează oficial candidatura pentru Primăria Generală

Gigi Neţoiu își lansează vineri candidatura şi platforma electorală pentru modernizarea Capitalei, mizând pe experiența pe care a acumulat-o în mediul privat.
Daniel Spătaru
14.11.2025 | 11:04
Gigi Neţoiu candidează pentru funcţia de primar al Capitalei Foto: colaj Fanatik
La o săptămână de la anunţarea candidaturii pentru funcţia de primar general al Capitalei, Gigi Neţoiu se lansează oficial în această cursă, ocazie cu care îşi expune viziunea sa asupra Bucureştiului. În cadrul evenimentul care va avea loc la Hotelul Sheraton, Neţoiu îşi va prezenta ideile cu privire la principalele direcţii de dezvoltare ale oraşului şi proiectele dedicate modernizării Capitalei şi îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor locuitorilor.

Motivele care l-au determinat pe Gigi Neţoiu să se înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei

Vinerea trecută Gigi Neţoiu îşi anunţa candidatura în cadrul idilic de la Cetate, nu departe de locul în care s-a născut. Dintr-un sat din Dolj, Poiana Mare, s-a ridicat cel care avea să fie supranumit mai târziu „Comandantul”, important om de fotbal şi afacerist de succes. În ultimii ani, nemulţumit de direcţia pe care aleşii au imprimat-o mersului Capitalei, l-a bătut gândul să intervină pentru a îndrepta lucrurile în cel mai mare oraş al ţării, iar în această toamnă şi-a pus intenţia în practică: numele lui Gigi Neţoiu se va afla pe 7 decembrie pe buletinele de vot cu candidaţii pentru funcţia de primar general al Bucureştiului.

Gigi Neţoiu a dezvăluit în urmă cu mai bine de două luni, la Fanatik SuperLiga, care a fost momentul în care s-a decis să se înscrie în cursă. „Am văzut la televizor când l-a reţinut pe Piedone. A doua zi, ştire, că domnul Nicuşor l-a ales pe domnul Drulă. Pă stai, domnule! Ce, suntem monarhie? Ce, ne punem unul pe altul? Eu aș vrea să fie 10-15 candidați! Lumea trebuie să fie puțin mai sceptică. Ar trebui să-i ia: cine ești, de unde vii, ce-ai făcut, ce vrei să faci. Hai să-l alegem pe Drulă şi apoi ne mai plângem de Nicuşor, de nu ştiu cine… La ce ne mai plângem?”, spunea Gigi Neţoiu în emisiunea lui Horia Ivanovici.

Argumentele lui Gigi Neţoiu pentru a fi ales primar general al Capitalei

Fostul finanţator de la Dinamo şi Universitatea Craiova este de părere că la vârful administraţiei locale au ajuns oameni fără experienţă, care nu au construit nimic pentru Capitală. În plus, el mai spune că simte nevoia unei implicări mai mari a mediului de afaceri pentru rezolvarea problemelor oraşului, iar ca primar al Bucureştiului ar trebui ales un om care deja a demonstrat că poate construi şi gestiona proiecte mari.

„Ne ducem într-o direcție total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult. Dom’le, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva (…) Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi. Am cea mai mare fabrică de Angus din Europa, am fost reprezentant Philip Morris 1995-1998, agricultură pe mai bine de 2.000 de hectare, fabrica de alcool de la Ghidiceni, Vinconul”, sunt argumentele cu care intră Gigi Neţoiu în cursa electorală.

Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
