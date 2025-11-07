News

Gigi Nețoiu își lansează candidatura la Primăria Capitalei. Întâlnire cu agricultori, antreprenori și personalități publice la Dinescu, în Port

Vineri, 7 noiembrie, în Portul Cultural Cetate din Dolj - un vechi port restaurat și transformat de către poetul Mircea Dinescu - Gigi Nețoiu își lansează candidatura la Primăria Capitalei.
Mădălina Cristea
07.11.2025 | 10:55
Gigi Netoiu isi lanseaza candidatura la Primaria Capitalei Intalnire cu agricultori antreprenori si personalitati publice la Dinescu in Port
SPECIAL FANATIK
Gigi Nețoiu își lansează candidatura la Primăria Capitalei. Sursa foto: colaj Fanatik
Vineri, 7 noiembrie 2025, cu o lună înainte de ziua în care bucureștenii sunt invitați la urne pentru a-și alege viitorul edil, Gigi Neţoiu își lansează candidatura la Primăria Capitalei. Evenimentul are loc într-o locație deosebită: Portul Cultural Cetate din Dolj.

Eveniment special în Portul Cultural Cetate: Gigi Nețoiu își lansează candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei

Încă din luna august, Gigi Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din fotbalul românesc, printre care granzii Dinamo și FC Universitatea Craiova, își anunța intenția de a candida la Primăria Capitalei. Omul de afaceri face acum pasul decisiv și își lansează candidatura.

Evenimentul, programat vineri, 7 noiembrie, la ora 13.00, are loc într-o locație deosebită. Vorbim de Portul Cultural Cetate. Situat în județul Dolj, acesta este un vechi port restaurat și transformat de către poetul Mircea Dinescu.

Vineri, la invitația susținătorilor săi din județul Dolj, Gigi Nețoiu va fi prezent la Dinescu în Port. Aici va avea loc o întâlnire cu locuitorii din zonă, agricultori, antreprenori și personalități publice originare din această parte a țării.

E important de punctat faptul că această lansare are loc la inițiativa cetățenilor din comuna Cetate. Foarte mulți dintre aceștia au rude sau cunoscuți în București. Ei vor să vadă concret ce a realizat Gigi Nețoiu în localitate și să se convingă că omul de afaceri poate transfera același spirit de implicare și dezvoltare și în cel mai important oraș din România.

Participanții la acest eveniment vor avea ocazia să adreseze întrebări, să-și expună unele idei și să discute despre legătura dintre mediul rural și urban, despre investiții, agricultură și dezvoltare sustenabilă.

De ce a ales Gigi Nețoiu să intre în lupta pentru Primăria Capitalei

Prezent în vară la emisiunea Fanatik SuperLiga, omul de afaceri i-a dezvăluit moderatorului Horia Ivanovici care sunt motivele din spatele deciziei sale de a intrat în bătălia electorală pentru Capitală.

Ne ducem într-o direcție total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult. Dom’le, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva. Tineretul? Foarte bine, să vină și tineri. Eu n-am nimic împotrivă. Eu îi încurajez, am o grămadă de tineri. Am peste o sută şi ceva de oameni cu care lucrez”, a spus Nețoiu.

În aceeași emisiune de la FANATIK, candidatul la alegerile pentru Capitală a mai spus și de ce ar trebui să-l voteze bucureștenii. ”Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi. Am cea mai mare fabrică de Angus din Europa, am fost reprezentant Philip Morris 1995-1998, agricultură pe mai bine de 2.000 de hectare, fabrica de alcool de la Ghidiceni, Vinconul. E foarte greu. Agricultura aici e terminată.

În momentul în care a început războiul cu Ucraina… Toată lumea spunea că nu intră produsele, dar intrau prin Moldova și prin Bulgaria. Eu am rezistat pentru că m-am gospodărit şi am făcut. Foarte greu, la limită. Eu am prins perioada de aproape 15 ani, până se înceapă războiul”, a mai spus el.

Lansarea candidaturii lui Gigi Nețoiu, eveniment găzduit de o oază de liniște și relaxare – Portul Cultural Cetate

La mijlocul lunii octombrie, Gigi Nețoiu, candidatul la Primăria Capitalei, și-a inaugurat, în comuna Cetate, Angus Danubius, o fermă 100% bio cu 1500 de capete. La evenimentul de luna trecută au fost prezente numeroase personalități, printre care ministrul agriculturii Florin Barbu, fostul premier Adrian Năstase, Dumitru Dragomir sau Mircea Dinescu.

Poetul este ”vecin” cu Gigi Nețoiu. Vineri, în Portul Cultural Cetate, are loc evenimentul în care omul de afaceri își lansează candidatura la Primăria Capitalei. Portul lui Dinescu, cum mai este cunoscut, este o locație absolut minunată. Situat aproape de Calafat, lângă Maglavit, la 3 km de localitatea Cetate, vecină cu Bulgaria, Portul este înconjurat de păduri și mărginit de Dunăre.

În această locație se desfășoară mai multe activități care pun accentul pe sculptură, muzică, film, teatru, literatură și gastronomie. De când a fost restaurat și transformat de către poetul Mircea Dinescu, conacul a devenit o veritabilă colonie culturală rezervată artiștilor dar și într-un centru turistic important.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
