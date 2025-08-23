Gigi Neţoiu, mărturii cutremurătoare din închisoare: „Stăteam în cameră cu nouă criminali! Ieșeam o oră afară pe zi”

În 2014, Gigi Nețoiu a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în „Dosarul transferurilor”, alături de alte personalități importante din fotbalul românesc. Omul de afaceri a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre perioada în care a fost încarcerat și despre oamenii pe care i-a întâlnit la închisoare.

Gigi Nețoiu a vorbit despre condamnarea din „Dosarul transferurilor”

Gigi Nețoiu a fost condamnat în 2014 pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani, din cauza implicării sale în transferul lui Dan Alexa de la Dinamo la formația chineză Beijing Gouan. Omul de afaceri consideră că decizia a fost una extrem de nedreaptă. „Am stat un an și nouă luni. Eu, Gică Popescu și nea Jean Pădureanu n-am avut prejudiciu.

Nu e corect, dacă noi eram acționari, eu ce luam, 25.000? Nu am luat eu, am semnat și eu o hârtie că a luat firma care a vândut jucătorul, pe Alexa, la Beijing. Nu era prejudiciu, nu era nimic, dar așa a fost… cine era atunci? Domnul Băsescu, domnul Coldea. Pe noi ne-a alergat ca pe iepuri, să ne aresteze, nevinovați”, a declarat Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA, .

Gigi Nețoiu, mărturii incredibile despre perioada petrecută în închisoare

Omul de afaceri a vorbit și despre perioada petrecută în închisoare. „Cel mai greu a fost pentru că ne-a dat regim închis. Gică Popescu a avut trei ani și 10 zile, iar eu 3 ani și 4 luni, restul au avut mai mult. Se schimbase legea, dacă aveai 3 ani și o zi, te băga la fel cum băga și criminalii, la maximă siguranță, la regim închis.

Aveam voie doar o oră pe zi afară. În rest, stăteai închis. Aveam nouă criminali în cameră. Nouă deținuți care au omorât oameni. Eram 18 în total. Pe cuvântul meu de onoare că nu mi-a fost frică, pentru că eram pregătit. Eu știu să comunic cu oamenii. Cele mai bune camere, ei le au. Ei având o perioadă lungă, de 20-25 de ani, camerele lor sunt cele mai curate.

Ei deja ies la muncă după 3-4 ani de zile, în interior acolo. Sunt cei mai bine organizați, pentru că încearcă să iasă de acolo vii. Am stat cu polițiști, un preot, un procuror de la Pitești, oameni care aveau o pregătire, o școală în spate. Făcuseră o greșeală, dar aveau pregătire”, a afirmat în cadrul dialogului cu directorul FANATIK, Horia Ivanovici.

