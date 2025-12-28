News

Gigi Nețoiu, mesaj neașteptat din Dubai pentru premierul României: ”Unchiule Bolojan, fii foarte atent la ce-ți arăt…” VIDEO

Gigi Nețoiu, fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, i-a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, tocmai din Dubai. Ce îi cere omul de afaceri șefului Guvernului.
Adrian Baciu
28.12.2025 | 16:49
Gigi Nețoiu îi arată premierului Bolojan cum se muncește în Dubai. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Neţoiu a candidat în urmă cu câteva săptămâni pentru funcția de Primar General al Capitalei, cu gândul de a schimba fața Bucureștiului. Chiar dacă a pierdut lupta electorală, el continuă să fie interesat și implicat în tot ce înseamnă dezvoltarea României și a celui mai mare oraș al țării.

Cu ocazia Sărbătorilor, Gigi Neţoiu i-a transmis din Dubai un mesaj plin de subînţeles premierului Ilie Bolojan. Fostul finanţator al lui Dinamo şi Universității Craiova a ales special să-şi înregistreze mesajul video în acest loc, pentru a ilustra diferențele uriașe dintre modul cum se lucrează la noi şi cum se muncește în Emirate.

Unchiul Bolojan, uită-te! Suntem în a doua zi de Crăciun, la Dubai, şi uită-te cum lucrează, 24 de ore din 24. Uită-te ce condiţii! Acum zece luni acel bloc nu era început, dar lumea lucrează 24 de ore din 24”, a spus Neţoiu, arătând spre una dintre construcțiile impunătoare care se construieşte în Dubai.

Şi la ei, ca şi la noi se lucrează cu muncitori aduși din Asia, dar asemănările se opresc aici. În timp ce la noi lucrările mai mult stagnează, la ei progresele se văd de la o zi la alta. ”Ei aduc muncitori din Nepal, din Sri Lanka şi-i pun la muncă. La noi, unchiul Bolojan, nu numai că nu lucrăm noi, dar nu suntem în stare să-i punem nici pe ei să muncească pentru noi”, mai afirmă Gigi Neţoiu, în clipul său.

Gigi Nețoiu, paralelă între Dubai și București: ”La noi nu lucrează nimeni, nici în cursul anului, dar de sărbători”

În a doua parte a clipului filmat în capitala Emiratelor Arabe Unite, Gigi Nețoiu remarcă o realitate cruntă a zonei construcțiilor din București. Acesta îi amintește premierului Bolojan că, deși există și la noi șantiere, aproape 100, dintre care peste 30 sunt de mare amploare, activitatea este mai lentă sau chiar inexistentă. Tocmai din această cauză vedem această discrepanță între ei și noi.

În București, unchiul Bolojan, că tot l-ai susținut pe Ciucu (n.r. Ciprian Ciucu, candidat PNL, ales primar general pe 7 decembrie), din 98 de șantiere, dintre care 33-34 mari, nu lucrează, unchiul Bolojan, nimeni, nici în cursul anului, dar de sărbători. De-aia, unchiul Bolojan, ei sunt unde sunt și noi unde suntem”, notează Nețoiu.

În final, înainte de a-i ura premierului sărbători fericite, Gigi Nețoiu are un sfat important pentru acesta: îi cere să ia măsuri pentru români, astfel încât aceștia să nu intre în faliment.

”Să trăiți bine, unchiul Bolojan, și ia măsuri ca lumea pentru români. Nu-i băga în faliment, nu-i mai da afară, să plece și ăștia din România. Sărbători fericite în continuare, unchiul Bolojan!”, încheie omul de afaceri.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
