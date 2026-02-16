News

Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne terminaţi cu totul?”

Gigi Neţoiu i-a transmis premierului Ilie Bolojan un mesaj din mijlocul apelor, după ce ferma sa de la Cetate a fost inundată din nou. Investitorul a dat în judecată Apele Române pentru pagubele suferite.
Daniel Spătaru
16.02.2026 | 19:59
Gigi Netoiu mesaj transant pentru Ilie Bolojan Ati distrus o ferma de sase milioane de euro Vreti sa ne terminati cu totul
În loc să fie ajutat să-şi scoată ferma de sub ape, Gigi Neţoiu este pătimeşte de pe urma acţiunilor acestora Foto: colaj Fanatik
Inundată grav la începutul acestui an, ferma de la Danubius Black Angus, de la Cetate, unde Gigi Neţoiu a investit milioane de euro, a suferit din nou pagube importante. De data aceasta ca urmare a deciziei Administraţiei Bazinale Jiu de a evacua apa din baraj, măsură care a condus la creşterea semnificativă a debitelor şi la revărsarea râului Reca pe sute de hectare de teren.

„Ce faceţi pentru noi? Le recomand agricultorilor să se gândească de zece ori când bagă un ban”

Gigi Neţoiu i-a transmis un mesaj premierului Ili Bolojan chiar din mijlocul apelor în care i-a prezentat situaţia disperată a fermei de la Cetate. Mai mult, în loc să primească sprijinul autorităţilor, el a fost amendat. „Am anunţat Apele Române Craiova acum 10 zile, când am fost prima dată amendat, nu a venit nimeni să facă nimic. În urmă cu cinci zile au dat drumul din nou, de 10 ori debitul mai mare, şi aţi distrus o fermă de şase milioane de euro. Cu 400 de vaci mame gestante, de la care avem deja 20 de viţei fătaţi. O fermă cu 600 de viţei şi cu 700 de oi”, se arată în mesajul pe care l-a transmis Gigi Neţoiu lui Ilie Bolojan.

Fostul finanţator de la Dinamo şi Universitatea Craiova deplânge lipsa de implicare a factorului politic în sprijinirea fermierilor şi îi avertizează pe cei care vor să investească să se gândească de două ori înainte de a băga banii în agricultură.

„Dumneavoastră luaţi taxe şi impozite, domnule Bolojan. Ce faceţi pentru noi? Cine mai investeşte? Eu le recomand agricultorilor, aât celor care cultivă, cât şi celor care cresc bovine şi ovine, să se gândească de zece ori când bagă un ban”, a mai transmis Bolojan.

Râul Reca s-a revărsat şi a inundat peste 600 de hectare

Gigi Neţoiu subliniază că inundaţiile nu vin de la Dunăre, ci de la râul Reca, unde Apele Române nu au făcut în anii care s-au scurs de la Revoluţie nicio lucrare de decolmatare sau de refacere a malurilor. „Se revarsă râul Reca, iar ieri era obturat tot şi s-a revărsat, inundând peste 600 de hectare”, a dezvăluit acesta proporţia inundaţiilor.

Totodată, el îi recomandă şefului guvernului să facă mai multe vizite în ţară, să ia contact cu situaţia reală din teren. „Ceauşescu mergea pe şantiere, se ducea să vadă agricultura, făcea vizite în teren. Dvs. ce faceţi? Vreţi să ne terminaţi cu totul?”, a spus Gigi Neţoiu în încheierea mesajului pe care l-a postat pe Facebook pentru Ilie Bolojan.

Societatea lui Gigi Neţoiu a dat în judecată Apele Române şi Administraţia Bazinală Jiu

În legătură cu amenda primită de Ferma de vaci Danubius Black Angus, avocaţii societăţii au depus contestație împotriva acesteia, considerând că aceasta este neîntemeiată și disproporționată în raport cu situația de fapt și cu prevederile legale incidente.

Totodată, avocații societății comerciale afectate au inițiat acțiuni în instanță împotriva Administrației Naționale „Apele Române” și a Administrației Bazinale de Apă Jiu, ca urmare a deciziei de a evacua apa din baraj, măsură care a condus la inundarea fermei și la producerea unor pagube materiale semnificative. „Prejudiciile suferite sunt considerabile, iar demersurile judiciare au ca obiect stabilirea responsabilităților și recuperarea integrală a daunelor provocate. Ne exprimăm încrederea că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate situația și vor dispune măsurile legale care se impun”, se arată într-un comunicat al societăţii.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
