Gigi Nețoiu, prima apariție într-o emisiune după 11 ani! De ce nu a mai fost vizibil în spațiul public

Gigi Nețoiu, fost finanțator al unor cluburi importante din fotbalul românesc, precum Dinamo sau Universitatea Craiova, a apărut foarte rar în spațiul public în ultimul deceniu. Omul de afaceri a dezvăluit că ediția specială a show-ului FANATIK SUPERLIGA este prima emisiune la care a participat după o absență de 11 ani.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu, prezent din nou la o emisiune, după 11 ani

din postura de independent, iar omul de afaceri a fost prezent la o ediție specială a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, în care a discutat despre această situație, dar și despre alte aspecte interesante din sport și societate.

În startul dialogului cu Horia Ivanovici, Gigi Nețoiu a dezvăluit că nu mai participase la o emisiune de peste un deceniu, motivul fiind condamnarea din „Dosarul transferurilor”. „De 11 ani de zile nu am fost la nicio emisiune, sper să nu mă fac de râs. Din 2014, de când ne-au arestat pe toți cu fotbalul.

ADVERTISEMENT

După trei decizii diferite, fără niciun prejudiciu, achitare, suspendare și condamnare. Din 2014 nu am mai fost nicăieri. M-am dedicat, în primul rând, agriculturii”, a declarat omul de afaceri la FANATIK SUPERLIGA. Gigi Nețoiu a petrecut un an și 10 luni la închisoare, fiind eliberat în decembrie 2015.

Gigi Nețoiu, condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în „Dosarul transferurilor”

În martie 2014, Gigi Nețoiu era condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în „Dosarul transferurilor”, alături de alte nume uriașe din fotbalul românesc: Giovanni Becali, Gică Popescu, Victor Becali, Cristi Borcea, Mihai Stoica, George Copos și Jean Pădureanu. Transferul în care ar fi fost implicat omul de afaceri a fost cel al lui Dan Alexa, de la Dinamo la formația chineză Beijing Gouan.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu a revenit în fotbal în 2024, când s-a implicat financiar pentru o scurtă perioadă la divizionara secundă FC Voluntari. Acesta a părăsit proiectul în luna aprilie a acestui an, afirmând că jucătorii echipei ar fi vrut să îl dea afară pe antrenorul de la acel moment, Mihai Iosif. .

ADVERTISEMENT