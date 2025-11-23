Sport

Gigi Neţoiu propune înăsprirea condițiilor din Legea Novak: „Minim 50% români într-o echipă”

Gigi Nețoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, le dă peste nas celor care contestă „legea Novak”. Omul de afaceri nu doar că e de acord cu ea, ci propune înăsprirea condițiilor
Cristian Măciucă
23.11.2025 | 10:36
Gigi Netoiu propune inasprirea conditiilor din Legea Novak Minim 50 romani intro echipa
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Neţoiu propune înăsprirea condițiilor din Legea Novak: „Minim 50% români într-o echipă”. FOTO: Fanatik
Gigi Nețoiu (66 de ani) a comentat cea mai nouă „bombă” din sportul românesc. Este vorba despre „legea Novak”, care prevede ca în sporturile de echipă, inclusiv la fotbal, ca minimum 40% dintre sportivii utilizați să fie români, eligibili pentru loturile naționale.

Gigi Nețoiu e fan Legea Novak

Vestea momentului în fotbalul românesc este legată de votarea Legii Novak. Gigi Nețoiu a reacționat pozitiv când a aflat și e în totalitate de acord cu ordinul Ministerului Sportului. Legea va deveni aplicabilă începând cu sezonul 2026-2027, conform legislatiei modificate.

(n.r. – Ce părere aveți de legea Novak cu 40% doar români?) Cea mai bună lege! Nu există mai bună de atât. Noi am distrus tot. Identific bazele sportive din fiecare cartier. Când eram eu în București acum 30-40 de ani, existau terenuri între blocuri.

Nu toți părinții au bani de școli private pentru tenis, fotbal, handbal, tot. Nu copiii care au bani au făcut performanță, ci cei care au plecat de jos. Un copil care să facă performanță, în special la fotbal, trebuie să fie vitaminizat. Trebuie să fie crescut.

De unde să plătească oamenii ăia? De ce cluburile care aveau 6-7 sute de copii i-au abandonat pe toți? Iau gratis, dau 100-120 de mii…

Eu aș face 50%. 50%! Jumătate! Serios, noi dăm bani la alții? Noi ne chinuim aici și spunem că nu avem bani. Românul rămâne cu banii aici, ăla îi trimite afară la familie. 

Tu FCSB, tu Craiova, tu Rapid, tu Dinamo, nu ai reușit să ți faci o academie? Toate cluburile mari cresc jucători și îi vând. De acolo vin bani. Noi ne tot împrumutăm, vrem să cârpim. Așa o să murim. Vedeți rezultatele și la națională și la echipele de club… Zero!”, a declarat Gigi Nețoiu, la „Exclusiv FANATIK”. 

Cluburile care nu ţin cont de Legea Novak riscă o amendă uriașă

În exclusivitate pentru FANATIK, Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit care sunt amenzile pe care le vor primi cluburile dacă nu respectă Legea Novak. „Am văzut şi sancţiunile. 100.000 de euro pentru fiecare meci în care e încălcată. E gata! Din sezonul viitor eu cred că va fi aplicată. Legea e lege, intră în vigoare, la revedere. Numai că trebuie să vedem şi normele de aplicare.

Părerea mea este că Federaţia trebuie să ceară normele de aplicare. Ce este cert. Legea trebuie aplicată, punct! Intră în Monitorul Oficial şi gata. Sunt nişte lucruri care trebuie stabilitate.

Federaţia poate să ceară o derogare de la lege şi, eventual, Parlamentul să o acorde. Altfel n-ai ce să îi faci. Nu mai merge să vedem cu 5+6, să vedem ce amendă dăm. Nu există, legea trebuie implementată.

Eu am fost de acord cu legea, am votat-o online. Din sezonul viitor intră în vigoare, are sancţiuni, punct! Nu mai e că stai că vedem. Amenda se dă pentru fiecare meci în care încalci regula”,a dezvăluit Gigi Becali pentru FANATIK.

VERDICT CATEGORIC al lui Gigi Netoiu dupa aparitia LEGII NOVAK in sport. „PROPUN CHIAR 50%!"

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
