Gigi Nețoiu, reacție șoc după moartea lui Florin Marin: „Nu a vrut să mai trăiască!”. Exclusiv

Fotbalul românesc este în doliu. Cum a reacționat Gigi Nețoiu după ce Florin Marin a murit la la vârsta de 72 de ani.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 22:58
Gigi Netoiu reactie soc dupa moartea lui Florin Marin Nu a vrut sa mai traiasca Exclusiv
Nețoiu, afectat de moartea lui Florin Marin. Cum a reacționat când a aflat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Florin Marin s-a stins. Internat la ATI,  fostul fotbalist și antrenor român a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Gigi Nețoiu, cel cu care a colaborat ultima dată sezonul trecut la FC Voluntari, a oferit o primă reacție pentru FANATIK după tragica veste.

Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin

Florin Marin fusese numit consilier tehnic la Voluntari în noiembrie 2024. După ce Ovidiu Burcă a fost demis de pe banca tehnică, Gigi Nețoiu a decis ca acesta să preia rolul de antrenor principal al ilfovenilor.

Problemele de sănătate nu i-au dat pace, motiv pentru care a fost nevoit să predea extrem de repede funcția, fiind înlocuit la începutului lui ianuarie 2025 cu Mihai Iosif. Gigi Nețoiu a dezvăluit că a insistat să îl ducă pe Florin Marin să se opereze, dar s-a lovit de refuzul acestuia.

„Am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată!”

„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova.

Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.

Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a reacționat Gigi Nețoiu pentru FANATIK.

