Gigi Nețoiu rupe tăcerea după plecarea de la FC Voluntari: „S-au făcut bisericuțe ca să-l schimbe pe Miță Iosif!”. Dezvăluiri incendiare

Care a fost motivul din spatele deciziei.

Gigi Nețoiu rupe tăcerea după plecarea de la FC Voluntari

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu a dezvăluit că a decis să o părăsească pe FC Voluntari după ce în interiorul clubului, printre care și jucători, s-au făcut bisericuțe cu scopul ca Miță Iosif să fie demis. Omul de afaceri e împăcat cu decizia sa și susține că echipa nu i-a aparținut niciodată, ci doar a vrut să îl ajute pe domnul primar Florentin Pandele.

„Situația de la FC Voluntari stă în felul următor. Eu m-am dus la domnul primar ca să îi dau un ajutor financiar. Eu asta am făcut, restul, mai departe, echipa e a primăriei, e a domnului primar, ei iau deciziile și își fac socotelile.

Eu m-am ținut de cuvânt cu ce am promis, iar mai departe trebuie să îi întrebați pe ei. De ce nu vreau să vorbesc mai mult? Echipa e încă angrenată, mai sunt 5 meciuri foarte importante. Când am venit eu, echipa era pe locul 7 și era în faliment. Acum s-au calificat în play-off.

„Au vrut să-l schimbe pe Miță Iosif acum două săptămâni, înainte de meciul cu FC Argeș”

Faptul că s-au făcut bisericuțe acolo, asta e doar problema lor, ei știu ce fac. Eu 100% m-am ținut de cuvânt, vorba e vorbă la mine. Ei dețin echipa, nu eu. Au vrut să-l schimbe pe Miță Iosif acum două săptămâni, înainte de meciul cu Argeș. Eu am considerat că nu e corect să schimbi antrenor care te-a calificat în play-off, acum e șansa echipei.

Au chemat niște jucători pe la ei pe acasă, au făcut tot ce au putut să schimbe antrenorul. Acestea sunt niște probleme care nu au nicio legătură cu fotbalul. Fotbalul e un sport de echipă, iar dacă unii jucători pleacă într-o parte, iar restul în alta, nu ai făcut nimic.

Sunt jucători la FC Voluntari care au făcut bisericuțe și au vrut să-l dea afară pe Mihai Iosif. De acolo a plecat toată discuția. Matematic au șanse să prindă barajul, au meci acasă cu Metaloglobus și mai e meciul din deplasare cu Reșița, unde am bătut în tur cu 2-0. Sunt și ei în cursă.

„M-am decis să mă retrag înainte de meciul cu FC Argeș”

Să arate că sunt o echipă! Dacă tot au făcut bisericuțe jucătorii cu experiență care au fost la Voluntari de atâția ani de zile, înseamnă că știu ei ceva. Poate au fost nemulțumiți și de antrenor, nu știu. Pe lângă faptul că eu am virat banii, aceasta nu a fost problema mea.

M-am decis să mă retrag înainte de meciul cu FC Argeș, când a fost situația cu Mihai Iosif. El a vrut să plece, dar eu i-am spus să rămână, că mai e o zi. I-am spus să vorbească cu domnul primar și să decidă dacă merge în continuare sau nu. Ei făcuseră planul cu o zi înainte, ca a doua zi să fie Pârvu la antrenament.

Acum nu știu dacă a venit Pârvu, habar n-am! Ei sunt obișnuiți să schimbe 3-4 antrenori pe sezon. Când am venit eu, ei erau în faliment. Acum e problema lor, decizia lor și banii lor.

„Așa era planul, să fie buget nelimitat! Nu mai aveau bani să plătească contractele”

. Mi s-a transmis că ăștia nu mai au bani să plătească contractele, iar contractele nu erau foarte mari, erau de 3-4.000. Au venit la mine și mi-au solicitat ajutorul, iar eu le-am dat o mână de ajutor.

N-am niciun gust amar, pentru că nu înțeleg cum poți să faci rău echipei tale, iar Voluntari nu era echipa mea, era echipa lor. Să chemi 4 jucători acasă, Gherghe și cine a mai fost… Apoi să vii cu o zi înainte de meciul cu FC Argeș. Dacă vreți așa, eu plec! Din experiența mea în fotbal, nicio echipă de județ nu face așa ceva.

Mai era puțin și se termină sezonul, chiar nu mai au puțin răbdare dacă tot au plecat pe drumul acesta? Cam așa stau lucrurile, pe scurt. Din ce am înțeles eu de la Mihai Iosif, i-au reziliat contractul și i-au trimis rezilierea. Eu vă spun ce știu sigur, în rest, el știe ce a fost acolo zi de zi.

„Cine a dus echipa în faliment, cu 2,5 milioane de euro datorii?”

(n.r. – Are vreo legătură și domnul Bălănescu, pe care l-ați schimbat din funcția de președinte?) Eu nu l-am schimbat, a plecat el singur. Eu nu am schimbat pe nimeni, eu nu voiam să schimb pe nimeni. Dacă nu aveam niciun drept, cum să schimb eu? A plecat el.

Cine a adus echipa în faliment, cu 2,5 milioane de euro datorii? Am fost eu la ei? Eu am zis să îi dau o mână de ajutor domnului primar, atât. Ei știu ce au făcut cu banii, ei știu ce au cheltuit. Nu are importanță cu câți bani am ajutat eu, echipa mai are 5 meciuri și vorbim după ce se închide campionatul. Nu vreau să fac rău echipei, nu vreau să bag mai multă discordie de cât e deja acolo. Ei acum, dacă și-au văzut visul împlinit, se vor descurca.

Visul împlinit e faptul că probabil ei au crezut că Iosif face antrenamente prea tari, ține jucătorii două zile în cantonament… Nu știu ce nu le-a convenit lor sau jucătorilor, habar n-am. Toți jucătorii, toți 4, care au făcut bisericuțe erau deja la Voluntari. Nu o să dau acum nume, vorbim după ce se termină campionatul”, a declarat Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.