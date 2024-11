Gigi Nețoiu, semnal de alarmă înainte de alegeri: „Români, treziți-vă! Vreți spre Est sau spre Vest? Putem ajunge cea mai săracă țară din Europa!”

Gigi Nețoiu trăiește cu mari emoții Fostul și actualul om de fotbal este îngrijorat de pericolul care planează asupra țării. , dar mai ales să fie informați despre alegerea pe care o va face fiecare. Există riscul, spune omul de afaceri, ca România să ajungă chiar „cea mai săracă țară din Europa”.

Gigi Nețoiu, mesaj pentru români înainte de alegeri: „Treziți-vă! Nu vă mai lăsați manipulați! Nu vă duceți după fentă, vizavi de domnul Georgescu!”

„Este o mare manipulare tot ceea ce se întâmplă la aceste alegeri. Sunt foarte supărat pe ce văd la clasa politică. Pe mine mă surprinde atitudinea unor români – și eu știu câțiva care au afaceri care le merg foarte bine – și care s-au dus după fentă, vizavi de domnul Georgescu. Rugămintea mea este ca toți românii să se gândească bine. Au trecut 34 de ani!

Treziți-vă! Vreți să pierdem totul doar pentru că suntem manipulați? Ar fi cea mai mare durere! Ne convine sau nu ne convine, dar PSD este cel mai mare partid! Și împreună cu PNL au reușit să aducă o stabilitate acestei țări. Gândiți-vă că americanii au investit aici foarte multe miliarde în apărarea țării. NATO, Uniunea Europeană. Ce s-ar întâmpla ca noi mâine să dăm un vot care să ne întoarcă înapoi spre Rusia? Ce s-ar întâmpla cu noi, ca nație?”, spune Gigi Nețoiu.

„După Adrian Năstase, Marcel Ciolacu este cel mai bun prim-ministru de la Revoluție încoace”

Omul de afaceri analizează și ce s-a întâmplat cu alianța PSD – PNL. „Nu e posibil ca eu, Marcel Ciolacu, să am miniștri PNL, să încerc să guvernez țara bine și toți liderii PNL să atace PSD! Să nu uite prietenul meu Rareș Bogdan că el a ieșit europarlamentar în această alianță a PNL cu PSD. Eu l-am cunoscut puțin pe domnul Ciolacu, dar, după Adrian Năstase, eu ca om de afaceri spun că Marcel Ciolacu este cel mai bun prim-ministru de la Revoluție încoace! Fraților, înțelegeți-vă, dacă această alianță a funcționat bine patru ani, de ce vreți s-o stricați? Dar așa suntem noi, românii, ne mâncăm între noi.

Apelul meu este ca oamenii să iasă la vot, să se informeze mai bine, să nu se ducă după TikTok sau după fake-uri. La mjloc este destinul bunicilor noștri, părinților noștri, copiilor noștri. România este o țară bogată, dar nu se conduce prin vorbe. Miniștrii trebuie să lase ceva în urmă. Nu poți lua unul de pe stradă și să-l pui ministru! Oameni buni, încercați să faceți să fie bine pentru oameni, nu doar pentru unii dintre voi!”, acuză Nețoiu.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat în Moldova cu Maia Sandu. Avem exemplu, dar nu învățăm nimic”

Dar ceea ce-l doare în mod evident pe Nețoiu este problema bătrânilor și a copiilor. „Am ajuns mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Pentru mine zona cea mai sensibilă sunt copiii și bătrânii. Avem 2,8 milioane de copii și 30 la sută au deja abandon școlar. Gândiți-vă către ce se îndreaptă acești aproape un milion de copii peste 6-7 ani… Încotro merge România? De ce aducem forță de muncă din Sri Lanka, Nepal, iar românii noștri pleacă afară?

Apoi bătrânii noștri… Ce să facă un bătrân cu o pensie de 1.340 de lei? Stinge becul că vine curentul prea mult. Nu-și poate lua mâncare sau medicamente! Dacă se sparge țeava lui Nicușor, nu-și permite să pună un calorifer să se încălzească. Trebuie ca toți românii, pentru că au acest drept o dată la 4 ani, să iasă din case și să voteze. Dar în primul rând să se informeze. Uitați-vă, apropo de suveranism, ce s-a întâmplat în Europa. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Moldova cu Maia Sandu. Avem exemplu, dar nu învățăm nimic. De ce organele statului nu avertizează oamenii? Pentru asta sunt plătiți, nu să facă dosare și să creeze culoare. E vorba de lipsa de pregătire. La noi oamenii sunt promovați acum pe pile, nu pe ce știu să facă!”, mai spune Nețoiu.

„Occidentalii investesc în România bani cu dobândă 2 la sută din Elveția. La noi dobânzile sunt de 10 la sută! E ca un Voluntari – Barcelona!”

„Eu, ca om de afaceri, mă uit în primul rând la ce se întâmplă din punct de vedere financiar. Statul român se împrumută la niște dobânzi enorme. Nu ne mai împrumută nimeni la 7-8 la sută. Să nu uităm că au fost alegeri în toată Europa și în toată lumea. Vor veni taxe foarte mari, va fi inflație foarte mare. Vă dau exemplul locuinței mele. Față de anul trecut în octombrie, toate materialele și prețurile au crescut cu peste 25 la sută. Noi vorbim de inflație de 4 la sută. De unde? Dacă era așa, era foarte bine.

Tocmai m-am întâlnit la Sibiu cu elvețianul care e președintele Angus în România. Am cumpărat și eu 250 de vaci Angus, dar el și un neamț au 10.000 de vaci acolo, în localitățile din Sibiu. Au investit aici bani cu dobândă 2 la sută din Elveția, iar în România dobânzile sunt de 10 la sută. Cum să intrăm în competiție atunci cu cei din Vest? E ca la un meci Voluntari – Barcelona! Statul român nu face nimic în acest sens. Am ajuns să importăm carne de vită, peste 40 la sută carne de porc, pâine congelată… Noi, care eram grânarul Europei”.

„E cea mai mare durere a mea, nu ce văd eu pe Tiktok la domnul Georgescu sau la doamna Lasconi”

Ajungem pe finalul discuției și la exemplul afacerilor personale ale lui Gigi Nețoiu. „Poate agricultura era singura noastră speranță, având un pământ atât de bogat, ca să ne asigurăm măcar mâncarea. Dar ce a făcut statul român? Începând acest război din Ucraina, iar produsele din Ucraina neavând niciun fel de restricții, au scăzut și au dărâmat prețul cerealelor din România și i-a băgat în faliment pe fermierii români. Nimeni nu vorbește de asta. Mai mult de jumătate din fermieri au datorii la bănci, iar ceilalți încearcă să-și vândă afacerile.

Asta e cea mai mare durere a mea, nu ce văd eu pe TikTok la domnul Georgescu sau la doamna Lasconi. Și v-o spune unul care a avut mii de muncitori și acum are peste 200. Gândiți-vă că am avut fabrica de la Ghidiceni, Vincon-ul, Meda și apoi am trecut la agricultură, unde am avut 2.200 de hectare. Cea mai modernă fermă din Europa, cele mai performante tractoare, combine, irigații, deci știu despre ce vorbesc”, declară afaceristul de 65 de ani.

„Dacă nu suntem atenți acum, eu vă spun că vom ajunge cea mai săracă țară din Europa!”

„Dacă nu suntem atenți acum, iar primul examen este pe 1 decembrie, la alegerile parlamentare, eu vă spun că vom ajunge cea mai săracă țară din Europa. De ce ne batem joc de țara asta? Pentru că vor unii să trăiască doar din șmecherii? Cred că a venit vremea să ne trezim, să nu ne mai ducem după informări fictive. Cum pot vota eu cu cineva pe care nu-l cunosc și-mi trimite trei mesaje pe TikTok? L-am văzut de 2-3 ori pe la televizor și-mi spune că nu știu ce se întâmplă cu apa, că zburăm la extratereștri, că nu avem nevoie de farmacii, de cezariană și câte și mai câte. De unde bani pentru 5.000 de conturi și de unde atâta agresivitate în mesajele scurte și false pe care le transmiți? Cum să spui că România iese din UE și din NATO? La început era mai temperat, chiar și eu m-am dus după fentă, dar apoi am văzut că accelerează cu tâmpenii și am zis că nu e în regulă. Nu poți să trișezi, să furi în halul ăsta! Dar sunt oameni cu bani care continuă să rămână în această plasă”.

Gigi Nețoiu nu o iartă nici pe Elena Lasconi: „Ce vă recomandă? Vocea și talentul?”

„Nu o cunosc pe doamna Elena Lasconi, dar cred că pălăria este prea mare pentru ea. De la un primar de Câmpulung e greu să ajungi președintele României! Ce o recomandă? Cum spunea Dem Rădulescu în BD-uri, vocea și talentul! Hai să fim serioși, hai să nu mai dezinformăm oamenii. Eu cred că o fraudă atât de mare ca la alegerile prezidențiale din turul 1 nu a existat nu în România, nici măcar în țările africane.

Cred că organele statului nu sunt îngenuncheate definitiv. Curtea Consituțională, Consiliul de Apărare, Securitate, SIE, DIE, toate serviciile trebuie să încerce să demonstreze această înșelătorie care s-a întâmplat în România!

Până atunci fac un apel de suflet la toți românii. Ieșiți la vot! Este ultima noastră șansă! Încotro o luăm? Spre est sau spre vest? Iar PSD, care este cel mai mare partid, și PNL să încerce să guverneze România către vest, nu către est!”

„Unde vrem să ajungem? Vreți să ne întoarcem iar să nu mai putem trece la Budapesta? Guvernul Ciolacu a rezolvat până la urmă problema Schengen” – Gigi Nețoiu