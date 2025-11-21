News

Gigi Neţoiu spune tranşant de ce au plecat americanii din ţara noastră. Pe cine îl consideră „păpuşarul-şef”

Gigi Neţoiu susţine că are dovezi care arată de ce şi-au retras SUA o parte din trupele staţionate la baza de la Kogălniceanu. Pe cine consideră vinovat de acest lucru.
Daniel Spătaru
21.11.2025 | 22:03
Gigi Netoiu spune transant de ce au plecat americanii din tara noastra Pe cine il considera papusarulsef
Gigi Neţoiu susţine că ştie motivul real al retragerii trupelor americane din România Foto: colaj Fanatik
Gigi Neţoiu este unul dintre afaceriştii de succes ai României, care munceşte 15-16 ore pe zi, şi care s-a hotărât să intre în competiţia pentru Primăria Capitalei când a văzut că la această funcţie râvnesc persoane care nu au realizat nimic în viaţă.

„Nu e o teorie a conspiraţiei, s-a demonstrat încă de acum 30 de ani”

Gigi Neţoiu este revoltat de faptul că pentru funcția de primar candidează oameni care nu au condus în viața lor o afacere şi, în plus, sunt decuplaţi de la realităţile de zi cu zi din România şi problemele cetăţenilor. „Vin unii care n-au făcut nimic, şcoliţi pe-afară, toţi cu ONG-uri, sponsorizaţi şi oameni ai domnului Soros, care au distrus România”, a spus Neţoiu, la FANATIK EXCLUSIV.

Fost ofiţer de securitate înainte de 1989, „Comandantul” susţine că are informaţii care să-i susţină spusele. „Nu e o teorie a conspiraţiei, fiindcă au fost poze, filmări, sunt documente că au sponsorizat la un moment dat şcolile. S-a demonstrat încă de acum 30 de ani şi nu doar în România”, a mai afirmat el.

„Au fost aduşi prin filiera franceză”

Neţoiu mai crede că orientarea politică a României a dus la retragerea unei părţi a trupelor americane de la baza de la Kogălniceanu. „Toată lumea se întreabă de ce au plecat americanii. Păi ştiţi lupta între domnul Soros şi domnul Trump. Au zis: ‘Aţi ales filiera franceză’. Cine e în spatele acestei construcţii, că-l aduci pe Bolojan, pe Nicuşor, i-ai promovat şi pe Drulă şi pe Moşteanu şi pe Ţoiu. Cine i-a adus? Prin filiera franceză. Cine este în spatele ei? Domnul Cioloş, care a fost cu USR-ul, acum stă în spate. Cel mai mare păpuşar! El este acum păpuşarul-şef”, susţine Neţoiu.

Întrebat dacă are dovezi în acest sens, Gigi Neţoiu a răspuns: „Păi, ştiu. Eu am avut privilegiul să trec prin Şcoala de Ofiţeri între 1980 şi 1989, unde deja se ajunsese la un nivel de pregătire foarte foarte mare. Un ofiţer de Securitate în primul rând că facea Dreptul – Penal, Civil, Constituţional. Făceam pregătire cu cei care plecau afară ca ofiţeri acoperiţi. Iar eu am jurat de două ori: o dată când am fost militar, la jurământ, iar apoi ca ofiţer. Vorbim acum de progresişti, de suveranişti, de războiae… N-au nicio legătură cu realitatea. Astea sunt nişte subiecte care se aruncă pe piaţă, ca aici să-şi facă ei treburile”.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
