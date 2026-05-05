Gâlcă l-a depășit pe Șumudică! Detaliul din cariera ultimilor doi antrenori din Giulești

ADVERTISEMENT

Rapid a fost învinsă pe teren propriu de CFR Cluj, scor 2-1, și rămâne fără victorie în SuperLiga României de șapte săptămâni. Practic, ultimul succes al giuleștenilor datează de pe 14 martie 2026, când au învins Dinamo, scor 3-2.

Gâlcă are mai multe înfrângeri decât Șumudică

Cu meciul de aseară, Bilanțul său este de 18 victorii, 10 egaluri și 12 înfrângeri. În acest moment, Gâlcă a înregistrat mai multe eșecuri decât predecesorul său, Marius Șumudică, cel care și-a dat demisia pe 20 mai 2025, cu o etapă înaintea finalului de sezon. El a lăsat echipa pe locul 5, poziție pe care giuleștenii sunt și acum.

ADVERTISEMENT

Antrenorul de 55 de ani preluase echipa în luna august a anului trecut, după un început dezastruos sub comanda lui Neil Lennon. În perioada petrecută în Giulești, Ș Cu el pe bancă, Rapid a fost eliminată în semifinalele Cupei României, în vreme ce, în actualul sezon, a părăsit competiția în grupă.

Patru puncte în șapte meciuri din play-off

După meciul de aseară, Costel Gâlcă a vorbit pentru prima data despre demisie. „Suporterii strigă multe lucruri, spun multe lucruri, dar vom vedea. Trebuie să intri pe teren și să dai totul, să câștigi meciurile sau meciul respectiv. Importantă e atitudinea și le-am spus și lor că, cu atâta frică, nu putem să intrăm.

ADVERTISEMENT

Trebuie să avem personalitate, știm că este presiune în Giulești. Chiar dacă greșim, atitudinea trebuie să existe. E foarte puțin, 4 puncte în 7 meciuri. Tot sperăm și credem că o să fie ultimul și începem să adunăm puncte, pentru că e important pentru noi”, a afirmat Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Clauza de reziliere e de 200.000 de euro

Rapid este acum pe locul 5, cu 32 de puncte, la două puncte sub Dinamo, după ce terminase sezonul regular pe locul 2, la patru puncte în urma liderului Universitatea Craiova. În ultimele trei etape din play-off, Rapid joacă în deplasare la Universitatea Cluj, apoi tot în deplasare la FC Argeș și în ultima etapă, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a semnat în vara anului trecut un contract valabil pe doi ani. Salariul vehiculat este de 20.000 de euro pe lună. Clauza de reziliere a contractului este în valoare de 200.000 de euro.

Rapid este a zecea echipă din cariera antrenorului de 54 de ani. El a mai pregătit România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle, Al-Hazem, Radomiak și Universitatea Craiova.