Sport

Gâlcă l-a depășit pe Șumudică! Detaliul din cariera ultimilor doi antrenori din Giulești

Marius Șumudică și Costel Gâlcă sunt ultimii doi antrenori de la Rapid, ambii fiind destul de departe de îndeplinirea visului giuleștenilor de a câștiga din nou campionatul
Catalin Oprea
05.05.2026 | 07:45
Galca la depasit pe Sumudica Detaliul din cariera ultimilor doi antrenori din Giulesti
ANALIZĂ FANATIK
Costel Gâlcă are mai multe înfrângeri decât Șumudică, ca antrenor la Rapid FOTO colaj fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a fost învinsă pe teren propriu de CFR Cluj, scor 2-1, și rămâne fără victorie în SuperLiga României de șapte săptămâni. Practic, ultimul succes al giuleștenilor datează de pe 14 martie 2026, când au învins Dinamo, scor 3-2.

Gâlcă are mai multe înfrângeri decât Șumudică

Cu meciul de aseară, Costel Gâlcă a ajuns la 40 meciuri pentru Rapid. Bilanțul său este de 18 victorii, 10 egaluri și 12 înfrângeri. În acest moment, Gâlcă a înregistrat mai multe eșecuri decât predecesorul său, Marius Șumudică, cel care și-a dat demisia pe 20 mai 2025, cu o etapă înaintea finalului de sezon. El a lăsat echipa pe locul 5, poziție pe care giuleștenii sunt și acum.

ADVERTISEMENT

Antrenorul de 55 de ani preluase echipa în luna august a anului trecut, după un început dezastruos sub comanda lui Neil Lennon. În perioada petrecută în Giulești, Șumi a înregistrat 16 victorii, 11 remize și 11 înfrângeri. Cu el pe bancă, Rapid a fost eliminată în semifinalele Cupei României, în vreme ce, în actualul sezon, a părăsit competiția în grupă.

Patru puncte în șapte meciuri din play-off

După meciul de aseară, Costel Gâlcă a vorbit pentru prima data despre demisie. „Suporterii strigă multe lucruri, spun multe lucruri, dar vom vedea. Trebuie să intri pe teren și să dai totul, să câștigi meciurile sau meciul respectiv. Importantă e atitudinea și le-am spus și lor că, cu atâta frică, nu putem să intrăm.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

Trebuie să avem personalitate, știm că este presiune în Giulești. Chiar dacă greșim, atitudinea trebuie să existe. E foarte puțin, 4 puncte în 7 meciuri. Tot sperăm și credem că o să fie ultimul și începem să adunăm puncte, pentru că e important pentru noi”, a afirmat Gâlcă.

ADVERTISEMENT
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani....
Digisport.ro
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan

Clauza de reziliere e de 200.000 de euro

Rapid este acum pe locul 5, cu 32 de puncte, la două puncte sub Dinamo, după ce terminase sezonul regular pe locul 2, la patru puncte în urma liderului Universitatea Craiova. În ultimele trei etape din play-off, Rapid joacă în deplasare la Universitatea Cluj, apoi tot în deplasare la FC Argeș și în ultima etapă, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a semnat în vara anului trecut un contract valabil pe doi ani. Salariul vehiculat este de 20.000 de euro pe lună. Clauza de reziliere a contractului este în valoare de 200.000 de euro.

Rapid este a zecea echipă din cariera antrenorului de 54 de ani. El a mai pregătit România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle, Al-Hazem, Radomiak și Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
El a fost Hagi al României pe gheață. A ajuns în Hall of...
Fanatik
El a fost Hagi al României pe gheață. A ajuns în Hall of Fame și a avut pe masă o ofertă de 2.000.000 de dolari
Universitatea Craiova, anunț uriaș pentru fani! Cine mai poate prinde ultimele bilete la...
Fanatik
Universitatea Craiova, anunț uriaș pentru fani! Cine mai poate prinde ultimele bilete la finala Cupei României
Gigi Becali a primit răspunsul de la Zeljko Kopic! Antrenorul lui Dinamo a...
Fanatik
Gigi Becali a primit răspunsul de la Zeljko Kopic! Antrenorul lui Dinamo a rupt tăcerea despre o posibilă colaborare cu FCSB
Tags:
Parteneri
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl...
iamsport.ro
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl dea afară: 'La anul nu mai iese, îți trebuie altceva! Ciudat campionat, nicio echipă nu a combătut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!