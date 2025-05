Gina Bradea, mesaj dureros despre dezamăgirea trăită odată cu întoarcerea acasă: „Am ajuns să ne mâncăm unii pe ceilalți”

Gina Bradea este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România. Printr-un stil simplu, și rețete delicioase, și-a câștigat simpatia a sute de mii de persoane. Totuși, recent, a publicat un mesaj dureros în mediul online, despre ura dintre români și adevărul dureros simțit pe pielea sa de când s-a întors în țară.

Gina Bradea regretă decizia de a se întoarce acasă

publicate în mediul online și a stilului său simplu. Ani de zile, a trăit în afara țării.

ADVERTISEMENT

Dorul de familie, de prieteni și de locurile natale a fost mai puternic decât orice și a împins-o să revină acasă. Însă ceea ce părea o alegere bună la început s-a transformat, treptat, într-un regret apăsător.

, care a adunat peste 120.000 de vizualizări și mii de comentarii, Gina Bradea și-a deschis sufletul și a dezvăluit care sunt gândurile dureroase cu care se confruntă în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău că m-am întors în România. Îmi pare rău să spun eu asta, dar sunt foarte multe zile când îmi pare rău că m-am întors în România. Am locuit în străinătate ani de zile.

Tot timpul mi-a fost dor de România, de casa mea, de familia mea, de vecini, de prieteni, de colegi, de românii mei, pe care întotdeauna i-am considerat oameni buni, oameni calzi, oameni harnici”, a dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

„Văd oameni care se atacă gratuit”

Gina Bradea se teme că, de peste hotare, i-a idealizat pe români, în timp ce, după ce întoarcerea acasă, s-a lovit de lipsa unui dialog civilizat și dezbinarea din ce în ce mai vizibilă din societate.

ADVERTISEMENT

„V-am idealizat eu pe voi românii? Mi s-a părut că sunteți niște feți frumoși, niște oameni gospodari și extraordinari? Sunt dezamăgită zilnic. Nu e zi în care să nu văd valuri uriașe de ură și de răutate. Nu e zi în care să nu primesc zeci de mesaje pline de ură și de răutate. Ce v-am făcut, oameni buni? De ce urâți atât de mult? De ce vă jigniți atât de mult între voi?

Văd oameni care se atacă gratuit. Oare am uitat să fim oameni? De ce trebuie să vă jigniți? Spuneți-vă părerile într-un mod civilizat. Oare nu există un mod civilizat de a vă spune părerile? Trebuie musai să jigniți. Văd asta din ce în ce mai des: Dezbină și stăpânește. Pur și simplu asta văd că se întâmplă în jurul nostru”, a spus îndrăgita bucătăreasă.

Gina Bradea: „Știți ce am învățat prima dată când am fost afară? Să mă feresc de români”

Un alt adevăr pe care mulți îl conștientizează, dar se tem să-l spună cu voce tare este că, în străinătate, comunitățile sunt chiar mai dezbinate „Știți ce am învățat prima dată când am fost afară? Să mă feresc de români. Chiar așa este oare? Am ajuns noi românii să ne mâncăm unii pe ceilalți, să ne ferim noi între noi? Vi se pare normal lucrul ăsta?

Unde este bunul sens? Unde sunt cei șapte ani de acasă la voi? Văd oameni care sar la beregată unii la ceilalți. Jigniri urâte. M-am săturat să mi se spună marș de nu știu câte ori pe zi. Niciodată nu am spus marș cuiva, nici măcar unui câine”, a transmis Gina Bradea.

În comentarii, mulți români din diaspora i-au dat dreptate, spunând că nici ei nu sunt o excepție. La fel ca ea, și ei au simțit dezamăgirea după ce s-au întors în țară.