Gina Pistol a decis să revină la Antena 1 după ce o perioadă s-a ocupat doar de fiica sa.

Gina Pistol a publicat un filmuleț chiar de pe platourile de filmare și și-a anunțat fanii că o vor revedea curând.

Aceasta va face parte din echipa Chefi la cuțite.

Gina Pistol a decis să revină în televiziune. În ce proiect va fi implicată vedeta

Pauza s-a încheiat pentru Gina Pistol. Prezentatoarea a decis că a venit vremea să revină la Antena 1. Înainte de a o naște pe micuța Josephine, vedeta a renunțat la toate proiectele în care era implicată. Asia Express și Chefi la Cuțite.

Acum, Gina Pistol a revenit la muncă. Iubita lui Smiley și-a anunțat fanii că o vor revedea cât mai curând pe micile ecrane printr-un filmuleț postat pe rețelele de socializare realizat chiar pe platourile de filmare. Veselă așa cum o știe toată lumea, Gina a fost surprinsă chiar în momentul în care se machia.

Cunoscuta prezentatoare va face parte din nou din echipa Chefi la cuțite.

În cadrul podcastului “8,8 și ceva, FIX”, Smiley și iubita sa au vorbit despre

Smiley: “Te-ai mai întoarce la Asia Express?”.

Gina Pistol: “Mă mai lași?”

Smiley: “Nu știu, mai vedem, mai negociem!”

Ce spune Gina Pistol despre Asia Express

Gina Pistol a făcut de curând . Vedeta a spus că și-ar fi dorit să participe Asia Express, dar în final s-a răzgândit.

“Chiar am vrut să particip, dar mă frământa o întrebare: «Cu cine fac eu echipă?»

Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze.

Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața. Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert.

Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare.

Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 – 4:00 dimineața. Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre.

Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu”, a mărturisit vedeta pentru emisiunea Asia mai târziu