Gina Pistol a dezvăluit ingredientele pentru cea mai bună rețetă de salată de vară, cu care diva se menține în formă

Gina Pistol are o siluetă de invidiat, însă cum se menține în formă iubita lui Smiley? Prezentatoarea emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a dezvăluit una din rețetele care o ajută să fie în formă.

Gina Pistol adoră salatele de vară. Ce tip de ulei folosește

Vedeta a postat pe Instastory un videoclip cu o salată de vară, preparată chiar de ea, pentru care nu e nevoie de cine știe ce legume, ci doar de pus mult suflet.

„Trebuie să încercați salata asta, deja îmi plouă în gură. Aveți nevoie de roșii, ardei iute feliat mărunt așa, ceapă, puneți sare, amestecați. După care se pune uleiul. Eu pun ulei din sâmburi de struguri și lăsați așa să se odihnească în jur de 5 minute.

Între timp, băgați două felii de pâine la cuptor. Asta-i o pâine cu șapte semințe. Nu știu de unde-i, dar este foarte bună, și vă faceți de cap”, este rețeta dezvăluită de Gina Pistol pe Instagram.

Vedeta nu este 100% naturală. Ce operații estetice are

Rețetele sănătoase nu sunt singurele arme pentru a se menține frumoasă. Prezentatoarea de la Antena 1 a recunoscut în urmă cu ceva timp că a apelat la operațiile estetice, iar despre asta a vorbit cu naturalețe.

Iubita lui Smiley are patru intervenții chirurgicale, cele mai multe la nas, dar are și acid în buze. În 2016, vedeta a intervenit și la blefaroplastie, o intervenție care înlătură surplusul de piele de la pleoape.

„Eu semăn cu mama. Ea are 50 de ani și are pleoapa lăsată, colțul ochilor e complet acoperit la ea și am decis să mă operez. Am ochii mai mari, par mai odihnită, medicul a operat puțin din pleoape. Am zis că, decât să fac operația la 50 de ani, când sunt cu nepoții, mai bine o fac acum. Toată lumea mi-a zis că par mai fresh și odihnită, mă bucur”, spunea Gina atunci.

