Gina Pistol a explicat, pe rețelele de socializare, de ce fiica ei, Josephine, poartă bentiță. Iubita lui Smiley le-a oferit și mămicilor un sfat destul de important, de care ar trebui să țină cont.

Prezentatoarea de la Antena 1 a precizat că nu îi place deloc bentița la fetițele mici, însă ales să-i pună fiicei sale acest accesoriu dintr-un motiv bine întemeiat. Iată ce a spus vedeta pe contul de Instagram.

Gina Pistol a explicat de ce Josephine poartă bentiță. Iubita lui Smiley, sfat prețios pentru mămici

a explicat de ce este important ca Josephine să poarte bentiță. Iubita lui Smiley este foarte preocupată de sănătatea fiicei sale și le-a îndemnat pe alte mămici să facă la fel.

Deși acest accesoriu nu este pe placul ei, Gina Pistol este nevoită să-i pună micuței o bentiță pentru ca aceasta să nu-și mai prindă urechea sub cap atunci când doarme.

Blondina a improvizat o bentiță pentru fiica ei, după cum le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale. Aceasta a scris pe e un nume de brand celebru ca să nu se observe faptul că e improvizată.

„Iar acum să vă spun povestea bentiței. Mie nu-mi plac bentițele la fetițe, am eu o problemă mare, mai ales cele cu funde. Neavând în casă nicio bentiță, Josephine are momente, atunci când doarme, când își prinde urechea sub cap.

Și zic ‘bă, să nu rămână copilul cu urechile clăpăuge!’. Am zis să improvizez și am tăiat o căciulă. De fapt asta e banda de la căciulă.

Și ca să nu râdă oamenii de copil, am scris pe ea (n.r. numele celebrului brand). Nu are urechile clăpăuge, dar trebuie să am grijă de treaba asta, să nu devină o problemă mai încolo”, a povestit Gina Pistol pe .

Gina Pistol nu postează imagini cu chipul lui Josephine

Gina Pistol este foarte grijulie atunci când e vorba de fetița ei. Din acest motiv, vedeta preferă cu chipul lui Josephine, chiar dacă fanii își doresc să vadă cu cine seamănă.

Prezentatoarea de la „Chefi la Cuțite” vrea ca micuța ei să fie în siguranță și ferită de răutățile din mediul online.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a povestit vedeta pe rețelele sociale, cu ceva timp în urmă.

Gina Pistol a fost întrebată cu cine seamănă micuța, dar blondina nu știe exact ce să răspundă. Oamenii i-au spus că seamănă fie cu ea, fie cu tatăl ei, așa că nu poate oferi un răspuns în acest moment.