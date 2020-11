Gina Pistol este una dintre cele mai frumoase femei din România și are milioane de fani, însă are parte și de comentarii răutăcioase din partea unora. Recent, cineva i-a reproșat pe Instagram că are buzele prea umflate, iai prezentatoarea de la Chefi la cuțite a spus adevărul.

Internauții sunt de părere că Gina Pistol a apelat la o intervenție estetică pentru a mări volumul buzelor. Blondina a fost criticată aspru și a oferit un răspuns în cel mai scurt timp pentru a lămuri problema.

Iubita lui Smiley ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare, unde a primit numeroase mesaje în care i se aduc acuzații cu privire la mărimea buzelor.

Gina Pistol a spus adevărul despre buzele ei. La ce intervenție a apelat prezentatoarea de la Chefi la cuțite

Gina Pistol este o prezență activă în mediul online și îi ține mereu pe fani la curent în legătură cu activitățile ei din viața de zi cu zi. Blondina este adepta produselor cosmetice și le prezintă fetelor și femeilor care o urmăresc diverse produse pentru un machiaj reușit.

Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a fost criticată dur de internauți după ce aceștia au presupus că a apelat la o intervenție estetică la nivelul buzelor. Gina Pistol le-a oferit un răspuns pentru a pune capăt criticilor și le-a explicat fanilor despre o intervenție făcută în trecut.

Partenera lui Smiley a vorbit despre o intervenție pe care a făcut-o în urmă cu mai mulți ani. Gina Pistol și-a tăiat buza pentru a scăpa de acidul hialuronic, iar de atunci nu și-a mai injectat nimic. În plus, nici nu poate fi vorba de vreo intervenție recentă, mai ales că este însărcinată.

„O să clarific aici totul, că nu am timp să răspund la toate mesajele de pe Instagram. Unu la mână, eu de când m-am operat, acum câțiva ani, mi-am tăiat buza ca să scot din țesut și ca să scot soluția injectată, iar de atunci nu mi-am mai injectat absolut nimic în buză. Doi la mână, cât de nebună să fiu să-mi injectez în perioada asta, însărcinată fiind, ceva în buze. Și nu cred că există doctor estetician care să facă asta. Și trei la mână, buzele sunt umflate pentru că…sarcina!”, a explicat Gina Pistol pe Instagram.

Nu este prima dată când internauții îi critică aspectul fizic. Recent, un bărbat i-a scris că picioarele ei nu mai arată atât de bine acum că vedeta se apropie de 40 de ani. „Gina dragă, cred că picioarele tale au devenit foarte nașpa în ultima perioadă. Trec anii și se duce și frumusețea”, a scris persoana respectivă.

Răspunsul pe care i l-a oferit Gina Pistol a primit numeroase aprecieri:

„Din fericire, gândim diferit. Da, îmbătrânim. Timpul trece la fel pentru toată lumea. Și am o surpriză pentru tine: și tu vei îmbătrâni, și omul drag de lângă tine va îmbătrâni. Iar frumusețea despre care vorbești tu nu este aceeași frumusețe la care mă refer eu. Vedem lucrurile diferit, foarte diferit. Să vezi surpriza naibii pentru Cristinel (n.r. bărbatul care i-a scris) când își va da seama că va îmbătrâni și el. Va îmbătrâni și atât, din păcate.”

Gina Pistol și Smiley sunt fericiți împreună și așteaptă cu nerăbdare nașterea primului lor copil. Prezentatoarea se descurcă și cu sarcina, dar și cu filmările pentru show-ul culinar de la Antena 1, chiar dacă este foarte obositor.