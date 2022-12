Gina Pistol, adevărul despre ”rivalitatea” dintre ea și Irina Fodor: „Să nu treci prin ce am trecut eu”

Gina Pistol a răspuns tuturor speculațiilor despre așa-zisa rivalitate dintre ea și Irina Fodor. Soția lui Răzvan Fodor i-a ținut locul pe perioada când vedeta era însărcinată și a avut grijă apoi de Josephine, fetița ei. Irina a înlocuit-o la Asia Express și Chefi la cuțite.

Gina Pistol, adevărul despre Irina Fodor: „Eu am sunat-o”

a vorbit sincer despre Irina Fodor, pe care a sfătuit-o înainte să plece în aventura Asia Express, fapt pentru care a primit și mulțumiri din partea brunetei.

Gina a spus că nu a fost niciodată invidioasă pe Irina și că nu s-a simțit în pericol atunci când i-a luat locul pe perioada concediului maternal.

„S-a zis că îmi e frică să-mi ia locul… Eu am sunat-o, că ne știam. I-am zis, Irina, îți dau câteva sfaturi că e un proiect greu Asia Express. Îți dau soluția să nu treci prin ce am trecut eu. Încercam s-o ajut”, a declarat Gina Pistol în

La un moment dat, în dialogul dintre Brenciu și Pistol a intervenit și care i-a făcut o urare specială colegei sale de trust, având în vedere că pe 9 decembrie i-a fost ziua.

Ce i-a transmis Irina Fodor partenerei lui Smiley: „Să ne gândim la un plan de rezervă”

Fodor a ținut să facă și o glumă și i-a propus Ginei să își facă un plan pentru ca pe viitor să nu cumva să rămână însărcinate în același timp.

„Ginuța, te pup! La mulți ani, fată frumoasă! Să fii fericită, să fii iubită, să te bucuri de toată frumusețea asta. N-a fost o sarcină ușoară să-ți țin locul, ba dimpotrivă. Așteptările au fost mari, dar m-au ajutat sfaturile și susținerea ta de la început. Trebuie să ne gândim la un plan de rezervă în cazul în care rămânem însărcinate în același timp data viitoare”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Irina Fodor.

Gina a povestit și despre începuturile sale pe câmpul muncii. A fost opticiană, a lucrat ca operator xerox și apoi a fost vânzătoare la un magazin cu articole sportive.

Și-a amintit și de perioada Playboy, menționând că atunci când s-a dus să dea proba pentru costumul de baie a fost apreciată doar de Dan Silviu Boerescu, nu și de Florin Călinescu.

„Florin Călinescu nu m-a plăcut”

„Totul a venit de la sine. Fiind la o agenție de modele, pentru salonul auto luau hostesse. Acolo a venit cineva care se ocupa de deschiderea unui magazin cu articole sportive și am prezentat eu.

M-am angajat la magazinul ăla. De câte ori am frecat podelele! Am un prieten Cristian Botez, pe el cunoscându-l la agenție, mi-a zis că e un casting la Playboy. I-am zis: tu nu vezi ce femei sunt acolo, nene? Da, recunosc, eram frumușică, dar ce să caut printre divele alea?

Știu că am fost la casting și singurul care m-a simpatizat Boerescu. Florin Călinescu nu m-a plăcut, nu știu de ce. Dar ține minte că nu m-a plăcut. Am spus câte ceva despre mine. A fost o defilare în costum de baie. Nu am mers acolo ca o divă, să arunc priviri spre juriu”, a declarat Gina Pistol.

Gina a mai spus că niciodată în cariera ei nu a pus accentul pe faptul că era considerată o femeie sexy. „Ce înseamnă a fi sexy? Eu văd asta ca pe un compliment, eu eram eu și atunci, simpatică, nebună. Ce trebuie să facă o femeie sexy? Dacă vreau, atunci când intru într-o încăpere, pot să captez atenția, dar dacă nu vreau, pot să mă strecor printre invitați și să nu fiu văzută. Cred că ajungi să mă placi după ce mă cunoști”, a completat Pistol.