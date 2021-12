Gina Pistol, probleme peste probleme. Prezentatoarea le cere ajutorul fanilor pentru afecțiunea ei

Gina Pistol nu-și mai vede capul de probleme. Frumoasa mămică le-a povestit fanilor prin ce a trecut în ultima perioadă, dezvăluind că este preocupată de starea ei de sănătate.

Iubita lui Smiley a spus pe Instastory că are urticarie. Crede că s-a ales cu această afecțiune din cauza stresului, însă va afla răspunsul în câteva zile, căci are pregătită o vizită la un imunolog.

Vedeta a vorbit și despre herpesul care i-a apărut pe buză, de parcă nu era de ajuns urticaria!

Gina Pistol susține că are urticarie: „Din cauza stresului… Eu așa cred”

„După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului… Eu așa cred. Nu știu, am o programare pe 9 (n.r.: decembrie) la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes.

ADVERTISEMENT

Le-am bifat aproape pe toate. Dacă mai e cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit”, a spus Gina Pistol pe .

„Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a mai povestit Gina pe rețeaua de socializare.

ADVERTISEMENT

Înainte să dezvăluie problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap, partenera lui Smiley se plânsese că a ajuns să se ”bată” pentru un loc de parcare prin București.

Prezentatoarea a revenit recent pe micul ecran

a zis că aproape zilnic dă o adevărată luptă să găsească un loc. Stă de multe ori cu mașina pe avarii în speranța că se va găsi vreun șofer care să-și mute mașina pentru a o putea parca.

ADVERTISEMENT

Gina Pistol a revenit pe micul ecran imediat după terminarea emisiunii Asia Express. Vedeta prezintă o ediție specială Chefi la cuțite, la Antena 1, cu o parte din foștii concurenți ai reality-show-ului câștigat de curând de Mihai Petre și Elwira.

Gina s-a retras pentru o vreme din atenția publică, deoarece în luna martie a acestui an a devenit mama unei fetițe. Gina și Smiley au botezat-o pe cea mică Josephine, iar fetița îi ocupă acum vedetei aproape tot timpul din lume.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea a spus în câteva interviuri că viața ei s-a schimbat complet de când a devenit mamă, iar fiica ei este cea mai mare bucurie a sa în aceste momente.