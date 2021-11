Gina Pistol a revenit la Antena 1. De când o poți vedea pe micul ecran

Antena 1 pregătește câteva surprize pentru toți telespectatorii săi cu ocazia aniversării sale, printre care și întoarcerea Ginei Pistol pe micile ecrane. Este vorba despre trei ediții speciale ale emisiunii „Chefi la cuțite”, care vor fi difuzate de la ora 20:30 pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie. Cei care vor găti sunt nimeni alții decât concurenții de la Asia Express- Drumul Împăraților.

Gina Pistol a revenit la Antena 1

Participanții se vor afla sub atenta supraveghere a celor trei chefi bucătari: Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Miza acestor trei zile este una destul de mare, deoarece câștigătorul concursului îi va pune pe ceilalți doi chefi să își facă un tatuaj semipermanent cu fața sa.

Regula, de această dată, la Chefi la cuțite este că chefii vor trage la sorți numele fiecărui concurent, astfel fiecare va avea șanse egale, iar echipele vor fi echilibrate. Preparatele vor fi exclusiv românești, așa că Florin, Cătălin și Sorin vor încerca să îi cucerească pe cei care le vor gusta.

Concurenții de la Asia Express, la Chefi de la Cuțite

Printre cei care vor fi invitați să guste preparatele pregătite de cele trei echipe le chefilor se numără și Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Marin, dar și familiile concurenților care au participat sezonul acesta la Asia Express.

Cei care se vor afla la bancurile de lucru în edițiile speciale ale emisiunii „Chefi la cuțite” sunt Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca și Emy și Cuza.

“Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou”

Cele trei ediții speciale nu sunt singurele surprize pregătite de către cei de la Antena 1. Gina Pistol, cea care a prezentat în ultimele sezoane emisiunile „Asia Express” și ”Chefi la cuțite”. se va reîntoarce pe micile ecrane. Prezentatoarea s-a aflat în concediu de maternitate, după ce a adus pe lume în urmă cu doar 8 luni o fetiță.

“Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina.

Deși avea de dus la final o mulțime de contracte, Gina Pistol s-a văzut nevoită să renunțe la toate în momentul în care sarcina a avansat. Soția lui Răzvan Fodor, Irina Fodor, a înlocuit-o pe Gina atât în cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”, cât și în cadrul emisiunii „Asia Express”.

Antena 1 pregătește o serie de surprize pentru telespectatori, pe 29 noiembrie

Printre surprizele pe care Antena 1 le-a pregătit telespectatorilor săi se numără și o petrecere care va fi difuzată pe 29 noiembrie pe micile ecrane. Toate vedetele, care de-a lungul timpului au apărut la Antena 1, se vor bucura de momente frumoase.

Cea care a făcut marele anunț este chiar Alina Pușcaș, care . Întrebată de către cei care o urmăresc dacă au început filmările pentru noul sezon „Te cunosc de undeva”, aceasta a negat, însă a declarat că a filmat alături de colegii săi o petrecere de pomină.

„Am pus-o de o mică petrecere, care va fi montată și difuzată exact de ziua Antenei 1”, a declarat Alina Pușcaș într-un InstaStory pe contul său personal.