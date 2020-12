Gina Pistol, apariție uluitoare în finala Chefi la Cuțite. Ținuta lejeră a scos în evidență decolteul vedetei

Gina Pistol a furat ochii tuturor în finala Chefi la cuțite. Prezentatoarea concursului culinar al emisiunii de la Antena 1 a purtat o ținută lejeră într-o nuanță bej care a scos în evidență sânii generoși.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viitoarea mămică nu putea fi altfel decât sexy și elegantă în același timp în finala celui mai urmărit show de cooking din România.

Cu părul ondulat de la bigudiuri și cu un machiaj deloc strident, Gina a reușit să impresioneze încă o dată cu frumusețea ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, fermecătoare în finala Chefi la cuțite

Gina Pistol este însărcinată în 8 luni și va fi pentru prima oară mămică, bărbatul care a reușit acest miracol din viața ei fiind deja cunoscutul ei partener, Smiley.

În emisiunea de la Antena 1 nu se i vede burtica întrucât show-ul a fost înregistrat în urmă cu ceva timp, pe când vedeta era la începutul sarcinii și spunem asta pentru că au existat tot felul de speculații în ultima vreme legate de sarcina ei.

ADVERTISEMENT

În finala competiției de la Antena 1 au ajuns chefii Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, Scărlătescu fiind ”eliminat” în semifinala ediției trecute.

Roxana Blenche (echipa Dumitrescu) se luptă pentru marele premiu de 30.000 de euro cu Ionuț Belei și Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștigă Ionuț Belei sezonul 8?

Site-urile tabloide au publicat deja numele posibilului câștigător al celui de-al 8-lea sezon al show-ului prezentat de Gina Pistol, iar acesta ar fi Ionuț Belei, a cărui poveste de viață, pe lângă talentul culinar excepțional, a impresionat pe toată lumea.

Belei a învățat de la 14 ani ce înseamnă greul în viață, căci aceasta e vârsta de la care a început să muncească, iar ultima perioadă a petrecut-o mai mult în străinătate, în Germania.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri…

M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea. Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, este descrierea pe care și-a făcut-o concurentul cu cele mai mari șanse de câștig.