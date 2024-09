Gina Pistol, emoții mari în privința fetiței sale! Situația pe care ea și Smiley nu o vor putea evita: „La el e mai dureros”

Gina Pistol și Smiley au o fetiță de doar trei anișori, pe nume Josephine, și, deși încă e mică să înțeleagă mare lucru despre viață, la un moment dat va crește și ea. Părinții s-ar putea să aibă bătăi de cap.

Gina Pistol, pusă în fața unei situații cu care se va confrunta în ceea ce o privește pe fetița ei, Josephine

În exclusivitate pentru FANATIK, Gina Pistol a dezvăluit cum crede că va reacționa când fetița ei, atunci când va fi mare, va veni cu un iubit acasă. Se pregătește psihic vedeta încă de pe acum?

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea Masterchef România ne-a spus că, indiferent de alegerile pe care încă micuța Josephine le va face, ea îi va fi aproape. De altfel, Gina ne-a povestit că și-ar dori foarte mult ca fetița ei să nu aibă rețineri față de ea. Va fi acolo, pentru Josephine, mai ales când va suferi din dragoste sau va întâmpina tot soiul de dileme.

„La el e mai dureros”

„Eu ca eu… Dar dacă îl întrebi pe bărbatul meu s-ar putea să fii surprins. La el e mai dureros! (n. red.: râde)”, a fost prima reacție a Ginei Pistol când a fost pusă în situația în care îl va cunoaște pe primul iubit al fetei sale.

ADVERTISEMENT

a continuat și ne-a spus cum se va purta ea în situația pe care nu va avea cum s-o evite. este conștientă că vor fi momente cu care nu va fi de acord cu iubiții fetei sale. Ia în calcul și varianta în care se va acomoda mai greu sau deloc cu aceștia. Totodată, Gina ne-a mărturisit că și dacă fetița ei va avea niște dezamăgiri în dragoste, așa cum ni se întâmplă tuturor, va avea multe lucruri de învățat din fiecare experiență.

Gina Pistol spune că e foarte important, orice fel de educație ar primi de la ea și Smiley, ca și copila lor să aibă propriile lecții de viață. de la PRO TV ne-a mai zis că are mare încredere în alegerile pe care le va face fiica ei. Se bazează pe lucrurile bune pe care le-a pus la rădăcină, împreună cu Smiley. Se așteaptă ca tot ceea ce au sădit să se dezvolte frumos și armonios.

ADVERTISEMENT

Gina vrea să aibă o relație deschisă cu fiica ei: „Nu voi fi de acord 100% cu partenerul ei de viață”

Gina ne-a mai zis că abia așteaptă ca fata ei să crească. Și-ar dori foarte mult să fie prima persoană căreia să i confeseze. Își dorește să vorbească deschis cu ea despre orice, ca fetele.

„Eu o să vorbesc deschis cu Josephine. Vreau să vorbesc deschis cu ea despre absolut orice. Mi-aș dori ca eu să fiu prima persoană la care ea se gândește în caz de orice. Să vină la mine și când e de veste bună. Să-mi spună și când are vești mai puțin bune.

ADVERTISEMENT

Cred că educația pe care o va primi de la noi, bine, pe care a primit-o deja și o va primi de acum încolo, o va ajuta foarte mult ca ea să ia deciziile cele mai bune pentru ea. Eu am încredere în ea. Că, na, este copilul meu.

Și, desigur, vor fi momente când poate nu voi fi de acord 100% cu partenerul ei de viață. Toate lecțiile vor fi lecțiile ei de viață. Fiecare avem lecțiile noastre, e ceva normal. Toți am avut lecțiile noastre. Consider că tot ce am pus noi la rădăcină, tot ce am sădit o va ajuta să ia decizii bune. Deci chiar am încredere”, a declarat Gina Pistol, pentru FANATIK.