Gina Pistol, epuizată: „Sufăr de sindromul sclava Isaura”. Smiley râde de ea

Gina Pistol s-a plâns urmăritorilor săi de pe Instagram că este epuizată. Vedeta Antena 1 spune că nu își poate rezerva nici măcar o zi în care să se relaxeze și că asta a devenit greu de suportat. Mai mult, Smiley este amuzat de comportamentul iubitei sale.

Gina Pistol: „Sufăr de sindromul sclava Isaura.” Smiley se amuză

Gina Pistol a dezvăluit în mediul online faptul că a obosit. Chiar dacă era în ziua ei liberă, vedeta a hotărât să se ocupe de toate treburile casnice în loc să se relaxeze.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita prezentatoare spune că așa procedează de fiecare dată și apoi ajunge să se plângă de faptul că este epuizată. Nici când merge în vacanță, situația nu este cu mult diferită.

Deși pentru Gina Pistol este un subiect sensibil, care o afectează, este amuzat de atitudinea ei. Îndrăgita prezentatoare susține că pur și simplu nu poate sta liniștită.

ADVERTISEMENT

„Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Nu pot să stau. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut. Parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate. Mă epuizez, mă plâng că mă epuizez.

M-am trezit. Am schimbat copilul. Am pregătit micul dejun pentru copil. Am spălat filtrele la umidificatoare. Am pus apă în umidificatoare. M-am pus să gătesc. Am strâns în urma mea. Am spălat vasele. Am filmat ceva. (…) Simt că mai am foarte multe lucruri de făcut.

ADVERTISEMENT

Mă plâng aici pe Instagram pentru că nimeni nu mă înțelege, încă. Eu și când sunt în vacanță…aspirator n-am. N-am acces la el, ca să fac curat în camera de hotel…Andrei tot timpul face mișto de mine. Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Mă simt vinovată dacă stau”, a povestit

Bunicul i-a insuflat Ginei Pistol aceste obiceiuri

Gina Pistol a mărturisit faptul că a dobândit aceste obiceiuri de la bunicul său. Acesta nu suporta să-și vadă nepoții că stau fără să facă nimic. Prin urmare, le dădea tot timpul copiilor sarcini de îndeplinit.

ADVERTISEMENT

Acum, la vârsta de 41 de ani, vedeta este afectată de comportamentul bărbatului și continuă să muncească fără pauză doar pentru că așa a fost obișnuită.

ADVERTISEMENT

Pentru a se relaxa, iubita lui Smiley a băut o bere fără alcool, în timp ce Josephine dormea. Momentul, însă, nu a durat prea mult și s-a întors la curățenie.