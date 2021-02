Gina Pistol este pregătită să devină mamă. Ce i-a cumpărat fetiței pe ultima sută de metri

Gina Pistol este pregătită să devină mamă pentru prima oară, reușind să facă pe ultima sută de metri și câteva cumpărături pentru fiica sa și a artistului Smiley. Blondina urmează să nască peste 2-3 săptămâni.

Vedeta le-a mărturisit fanilor din mediul online că a „dispărut” puțin pentru că s-a ocupat de ultimele pregătiri pentru bebeluș. După ce i-a amenajat camera ca la carte, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a trecut la cumpăratul hainelor.

Frumoasa blondină nu s-a uitat la bani, precizând că este „chitroasă” numai când vine vorba de propria persoană. Gina Pistol a achiziționat obiecte vestimentare pentru fiica sa, pe care ca orice mamă de nota 10, le-a spălat și le-a călcat frumos.

Gina Pistol a terminat cumpărăturile pentru bebeluș. Ce a achiziționat ultima oară

„Nu am avut așa stare și energie să postez nimic. Am mai avut de făcut câteva cumpărături, am terminat cumpărăturile. Am spălat și am călcat toate hăinuțele, le-am aranjat și acum aștept, aștept să vină”, a spus Gina Pistol pe InstaStory.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină…

E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri”, mărturisea Smiley în urmă cu câteva zile în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.

În ceea ce privește numele pe care-l va purta micuța, cuplul nu a dorit să ofere prea multe informații. Prezentatorul de la „Românii au talent” a dezvăluit că au ales deja prenumele pe care-l va purta bebelușul, dar acesta va fi divulgat la momentul oportun.

„Ne-am decis asupra numelui, dar îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță, sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc”, a mai adăugat Smiley în show-ul prezentat de Cove și Lora.

De asemenea, cei doi îndrăgostiți au ales și nașii de botez. Surpriza a fost mare de data aceasta pentru că toată lumea se aștepta să fie Pavel Bartoș. De fapt, nașii spirituali ai fetiței lui Smiley și a Ginei Pistol vor fi Adrian Sârbu, fondatorul televiziunii Pro TV, și partenera acestuia.

