Gina Pistol face furori pe Instagram în costum de baie. Prezentatoarea MasterChef surprinde cu silueta sa 

Gina Pistol și-a surprins fanii de curând. Pe Instagram, ea s-a afișat într-un costum de baie, etalându-și silueta. Prezentatoarea MasterChef nu pare să fi trecut printr-o naștere și nici că are 43 de ani.

Gina Pistol, fermecătoare în costum de baie

Gina Pistol radiază de când și-a anunțat fanii că va reveni pe micile ecrane, ca prezentatoare a MasterChef, la Protv, după ce în trecut a moderat, la postul adversar, Antena 1, emisiunile Chefi la Cuțite și Asia Express.

Gina Pistol a fost într-o pauză de creștere a fetiței sale, Josephine. De altfel, nici nu pare că a adus un copil pe lume, luând în calcul silueta sa trasă prin inel. De curând, , pe Instagram, în care a făcut furori printre fani.

Costumul de baie este dintr-o singură piesă și a fost asortat cu un poncho de plajă, în aceeași non-culoare. ”Ești superbă”/” Ai un farmec aparte”/”Vrem să te mai vedem așa mai des”/”Foarte frumoasă”, sunt o parte dintre

Postarea Ginei Pistol este, de fapt, cu scop de promovare a unui brand. Le îndeamnă pe femeile care o apreciază să achiziționeze costumul dacă vor să se bucure cât mai armonios de soare, plajă, nisipul fierbinte și briza mării.

Gina Pistol a surprins în urmă cu doi ani când și-a anunțat renunțarea la proiectele care au consacrat-o și mai mult. La un moment dat, ea a explicat cu lux de amănunte ceea ce a determinat-o să facă schimbarea radicală.

”Sunt momente în care îmi e dor de mine. Eu sunt într-un proces de revenire pentru că se schimbă toată viața, te simți și tu ca om, se schimbă relațiile, pentru că prioritar devine copilul. Dar nu trebuie să uităm și noi de noi, că înainte de mama suntem femei.

Am avut COVID de două ori într-un an, inclusiv am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect”, spunea Gina Pistol la opt luni de la anunțul că se retrage de pe sticlă.

Gina Pistol, entuziasmată să prezinte MasterChef

Zilele acestea, soția lui Smiley pare că s-a răzgândit și pentru a fi prezentatoarea show-ului culinar la care ea a fost concurentă în urmă cu 10 ani. Gina Pistol a acceptat entuziasmată provocarea.

”Pentru mine, MasterChef este o provocare care cred că a venit în cel mai bun moment. Dacă în 2013 eram în postura de concurent MasterChef, unde am simțit ce înseamnă să gătești sub presiunea probelor, acum, după mai bine de 10 ani, intru în rolul de gazdă a emisiunii.

Sunt pregătită să împart toate bucuriile cu concurenții, să descopăr oameni frumoși și interesanți, dar și să trăiesc emoțiile ce vor umple platoul de filmare”, a transmis de curând Gina Pistol.