Gina Pistol face noi dezvăluiri după finala MasterChef. Prezentatoarea TV a declarat: „N-am înțeles nimic din anul ăsta”

În 2024, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au revenit “acasă” la s-a alăturat și ea, întregind echipa.

Gina Pistol, confesiuni sincere după finala MasterChef

Pentru Gina Pistol, anul 2024 a fost un an bun din punct de vedere profesional. După o perioadă în care s-a dedicat rolului de mamă, prezentatoarea a făcut o mutare neașteptată, alăturându-se trustului ProTV. Blondina, alături de cei trei chefi renumiți, au reușit să readucă show-ul în vârful clasamentului de audiențe. Cum a descris ea experiența acestui sezon?

ADVERTISEMENT

Gina Pistol a făcut mutarea la PRO TV într-un mod natural, urmându-i pe cei trei chefi cu care a lucrat atât de bine și cu care a avut o chimie excelentă la “Chefi la cuțite”.

Prezentatoarea a recunoscut că despărțirea de ei a fost una dificilă, iar reunirea echipei i-a adus multă bucurie.

ADVERTISEMENT

După într-o ediție transmisă live, Gina Pistol a vorbit despre experiența acestui an intens. Prezentatoarea a mărturisit că 2024 a fost un an „ciudățel”, plin de schimbări.

„Noi am început filmările la sfârșit de primăvară și acum suntem în decembrie. Nu știu, a fost… Oricum, n-am înțeles nimic din anul ăsta. A fost… inclusiv MasterChef, sezonul ăsta, a fost atât de intens și atât de… Acum am fost în Odorheiu Secuiesc, acum eram în București, acum eram la Constanța, acum…

ADVERTISEMENT

A fost foarte mișto. Dar nu mi-am propus nimic pentru anul ăsta, la sfârșit de 2023. Nu-mi fac rezoluții, pentru că dacă îmi pun în gând că vreau anul viitor să fac nu știu ce, încep să pun presiune pe mine. Sunt genul ăla care, dacă îmi spui să fac un lucru, trebuie să îl duc la final. Și așa pun presiune pe mine. Și am zis că nu, las lucruri să se întâmple și atunci când se întâmplă, încerc să le fac să iasă bine.

A fost un an profesional foarte bun, dar a fost un an ciudățel. Nu știu, eu așa l-am simțit și am văzut că și oamenii din jurul meu l-au simțit la fel. Așa un an… Un an ciudățel, nu știu să explic. Din punct de vedere energetic. Dar profesional, un an foarte bun”, a declarat Gina Pistol pentru

ADVERTISEMENT

Gina Pistol a participat în trecut la MasterChef – Proba celebrității

Experiența sa anterioară ca participantă la o ediție specială de MasterChef -“Proba celebrității”, câștigată de Elena Lasconi, a făcut-o să înțeleagă mai bine stările prin care trec concurenții. Astfel, i-a fost foarte ușor să empatizeze cu ei.

Gina a explicat că presiunea timpului și gestionarea emoțiilor sunt cele mai mari provocări pentru concurenți. Din experiență proprie, știe că ceea ce pare simplu pentru telespectatorii care se uită relaxați de acasă poate deveni extrem de dificil în bucătăria MasterChef, unde fiecare secundă contează.