Gina Pistol, grațioasă în al doilea trimestru de sarcină. Ce a reușit să facă vedeta la cumpărături

Gina Pistol trăiește probabil cea mai frumoasă perioadă din viața ei și emană fericire la tot pasul. Frumoasa blondină reușește să câștige oamenii din jur, iar aceștia sunt dispuși să o ajute necontenit pe gravituță. Ea a fost surprinsă de jurnaliști în timp ce se afla la cumpărături și au fost surprinși să vadă că a primit ajutor pentru a transporta diverse lucruri.

Recent întoarsă din vancanța din Grecia, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” s-a ocupat de cumpărărturile necesare casei în care locuiește cu partenerul de viață, Smiley. Blonda a trecut prima dată pe la un magazin de mobilă, de unde a plecat cu câteva decorațiuni, iar, mai apoi, a mers să cumpere alimente și apă.

Sarcina a schimbat-o puțin pe vedetă, dar cele câteva kilograme pe care le-a luat îi vin bine. Gina se îmbracă lejer pentru a merge la shopping, ea poartă pantaloni largi, un tricou lejer, încălțăminte sport, iar părul îi este prins în vârful capului. Cu toate acestea, acesta a reușit să atragă empatia agentului de pază de la supermarket, care a ajutat-o să ducă plasele grele cu alimente până la mașina din parcare. Vezi imaginile aici.

Gina Pistol radiază de fericire și cucerește pe oricine

Gestul agentului de pază nu a trecut neobservat, iar vedeta l-a recompensat pe acesta cu 10 lei. Totuși, doar inițiativa acestuia este una rară și de lăudat. De menționat este că vedeta nu și-a dat masca jos nici măcar în aer liber, probabil pentru a-și lua toate măsurile de precauție pentru ea și micuța din pântec.

Gina Pistol a dezvăluit la finalul lunii septembrie, pe paginile de socializare, că este însărcinată: „în urma unor analize medicale, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastră!

Am avut emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră”, a spus vedeta, citată de Click.

Ulterior, cuplul format din Smiley și Gina a distribuit un videoclip, pe pagina de YouTube, în care vorbesc despre relația lor. „Noi acum inseamna 3” a strâns, până în momentul de față, aproximativ două milioane de vizualizări și peste 4.500 de comentarii.

“Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare surpriză pentru amândoi, o surpriză cum nu se poate mai frumoasă, și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este o surpriză până la capăt”, a mărturisit Smiley.

Ei au vorbit și despre decizia de a face publice detalii despre relația lor și au explicat și de ce s-au ascuns presă la început: “ne-au trebuit trei ani pentru că este o poveste normală ca oricare altă poveste normală dintre un el și o ea. Și nu ne place ca fiecare să-și dea cu părerea că cine-i mai bun pentru el sau cine-i mai bun pentru mine. Oamenii tind să facă lucrul ăsta și cumva ne-am protejat.”, a motivat blondina începuturile relației, pe care le-au ținut departe de ochii lumii.

