Gina Pistol, imagini noi cu camera fetiței sale și a lui Smiley. Cum arată încăperea

Gina Pistol a postat noi imagini cu camera fiicei sale și a artistului Smiley, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” urmând să nască în februarie 2021. Vedeta le-a arătat tuturor cum arată încăperea, dar și ce culori a ales pentru cameră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Blondina a optat pentru nuanțe de pal, plăcute ochiului, mai ales pentru un nou-născut. Iubita prezentatorului de la „Românii au talent” de la Pro TV a ales un tapet deschis cu crengi de copaci, frunze și păsări care zboară pe înaltul cerului.

Vedeta Antena 1 a mai precizat că încăperea este pe jumătate amenajată, urmând să mai aleagă mobilierul specific unui bebeluș. Gina Pistol va comanda mobilierul imediat după Anul Nou, ca totul să fie pus la punct la venirea pe lume a primului ei copil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, aproape gata cu camera fiicei sale. Cum arată încăperea acum

„Tocmai ce au terminat de pus tapetul în camera fetiței. S-au mișcat foarte repede. Au lăsat și ordine, curățenie în urma lor. Încep să am emoții. Arată superb. Superb arată. Nu-mi imaginam că o să iasă atât de frumos.

Mai am de luat mobilierul după Revelion și gata. Mai am puțin. Încep să am emoții”, a mărturisit Gina Pistol pe rețelele de socializare, acolo unde le-a arătat fanilor cum arată tapetul din camera fiicei sale.

ADVERTISEMENT

Frumoasa prezentatoare nu-și mai încape în piele de fericire de când a aflat că va deveni mamă, mai ales că nu se aștepta să rămână însărcinată pe cale naturală. Vedeta este emoționată de fiecare dată când vorbește despre bebeluș, micuța fiind așteptată de toată lumea.

Smiley este și el dornic să-și cunoască fiica, în familia sa venind pe lume numai băieți în ultimii ani. Cântărețul susține că tații de fete sunt foarte sensibili la dorințele fetelor, motiv pentru care este convins că îi va refuza extrem de greu poftele și capriciile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu nu am avut niciodată în plan să am fată sau băiat. Cumva, Gina simțea că e băiat. Bă, ce-o fi să fie sănătos. M-am emoționat mai tare când am aflat că e fetiță.

Eu le spuneam prietenilor: «Bă, dacă o să fiu tată de fată, o să fiu terminat». Tații de fete devin foarte sensibili la fete. E foarte greu să îi refuzi ceva. Ești victimă totală”, a declarat artistul în momentul în care a anunțat că va fi tată.

ADVERTISEMENT