Gina Pistol, iubita lui Smiley, mărturie sinceră despre dezamăgirile în dragoste

Gina Pistol trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de trei ani cu artistul Smiley, alături de care urmează să devină pentru prima oară mamă, însă lucrurile nu au stat așa dintotdeauna. Prezentatoarea „Chefi la cuțite” și „Asia Express” a trecut prin câteva dezamăgiri, dar spune că au întărit-o.

Frumoasa blondină și-a deschis sufletului și a mărturisit într-un interviu pentru blogul lui Otravă că este o femeie împlinită și asta datorită experiențelor prin care a fost nevoită să treacă de-a lungul anilor.

Vedeta susține că la capitolul iubire omul are „resurse inepuizabile”, dovadă că în prezent este în culmea fericirii și nu ezită să le arate fanilor din mediul online acest lucru prin intermediul imaginilor în care apare împreună cu partenerul ei de viață.

Gina Pistol, declarație despre dezamăgirile din iubire. Prin ce a trecut vedeta

„În dragoste am avut parte doar de ceea ce am permis eu. Nimic din ceea ce am trăit nu a fost fără voia mea. Dar toate la un loc, bune și rele, formează structura mea emoțională și mă fac omul care sunt acum.

N-aș fi nimic fără toate experiențele pe care le-am trăit. Pot spune că sunt un om împlinit. Iar omul, când vine vorba de iubire, are resurse inepuizabile.

Când ajungi să–ți spui că «n-o să mai iubești niciodată» eeeeei bine, atunci viața îți arată că poți s-o mai faci… și încă mai bine ca niciodată”, a declarat Gina Pistol, potrivit sursei menționate anterior.

Blondina este de părere că omul poate cunoaște fericirea adevărată numai atunci când este împăcat cu sine însuși, în timp ce restul sunt doar „momente de bucurie”. Totodată, vedeta Antena 1 susține că poveștile de dragoste trebuie să aibă la bază prietenia altfel riscă să fie doar „un castel de nisip construit în valurile mării”.

Gina Pistol mărturisește că nu este genul de persoană care să caute perfecțiunea, ci mai degrabă echilibrul și se pare că a reușit din plin asta în ultima perioadă.

Întrebată care este cea mai frumoasă întâmplare din viața sa, iubita lui Smiley a declarat că are multe și mai ales, se bucură de toate la momentul potrivit, fiind de părere că „fiecare are amintirile pe care le merită”.

