Gina Pistol, luată prin surprindere de cei trei jurați de la Chefi la Cuțite. A izbucnit în lacrimi

Gina Pistol a fost luată prin surprindere de cei trei jurați în sezonul 9 „Chefi la Cuțite”, încă din primul episod. Iubita lui Smiley nu s-a mai putut abține și a fost copleșită de emoții, motiv pentru care a izbucnit în larimi.,

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, împreună cu restul echipei de la filmări, i-au pregătit o surpriză cu adevărat specială în ediția de duminică seară.

Gina Pistol a filmat acest sezon în timp ce se afla în cel de-al doilea trimestru de sarcină, astfel că a avut parte de un tratament special. Prezentatoarea de la Antena 1 urmează să nască în această lună.

Gina Pistol a fost întâmpinată într-un mod inedit de colegii ei în noul sezon „Chefi la Cuțite”. Toată lumea s-a gândit la sacina ei, motiv pentru care a primit propria ei cameră amenajată pentru a se odihni atunci când simte nevoia. Speak va fi ajutorul ei în acest sezon, pentru că nu mai poate sta foarte mult în picioare.

În plus, Chef Scărlătescu i-a pregătit zeci de gogoși blondinei, ca să poată mânca atunci când poftele de gravidă își fac apariția. Vedeta a fost emoționantă de surprizele pe care le-a primit și a izbucnit de îndată în lacrimi: „Ce drăguți sunteți, apreciez efortul vostru și al echipei. Nu am o sarcină ușoară și trebuie să am grijă”, a transmis Gina Pistol.

„Gina este graviduța noastră din platou și trebuie să îi facem poftele, așa că i-au făcut niște gogoșele. Că mai este puțin și gata, o să avem o nepoțică.

Dat fiind faptul că nu mai poate sta foarte mult în picioare, i-am pregătit o cameră specială unde să se odihnească. Toți ne dorim să se simtă bine”, a precizat Cătălin Scărlătescu.

„Ne bucurăm că i-am putut face un loc special al ei, unde să se relaxeze”, a completat Florin Dumitrescu. Sorin Bontea a fost și el de acord că Gina Pistol trebuie să se simtă protejată, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus: „Trebuie să se simtă protejată, mai ales că are o sarcină dificilă, suntem și într-o etapă neplăcută.”

Speak va fi co-prezentatorul sezonului 9 „Chefi la Cuțite” pentru ca Gina Pistol să nu mai facă atâta efort în timpul sarcinii. În prezent, blondina se pregătește să nască, iar fetița ei și a lui Smiley poate veni în orice moment don această lună.

