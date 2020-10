Gina Pistol, mici probleme în sarcină. Cu ce se confruntă prezentatoarea Chefi la cuțite

Gina Pistol a confirmat zilele trecute că este însărcinată pentru prima oară, iar acum vorbește despre primele dificultăți în sarcină. Prezentatoarea emisiunii culinare „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a mărturisit că se confruntă cu retenția de apă, o problemă des întâlnită la femeile însărcinate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondina a decis să fie cât se poate de sinceră și deschisă despre perioada aceasta frumoasă în care o ființă crește în pântecele ei. Iubita cântărețului Smiley recunoaște că are unele zile în care se trezește cu picioarele umflate și nici măcar nu consumă alimente sărate.

Vedeta le-a cerut fanilor din mediul online sfaturi pentru mica sa problemă în sarcină, precizând că nu are voie să ia suplimente. În plus, Gina Pistol nu este adepta ceaiurilor, fiindu-i teamă să consume astfel de băuturi, deși unele plante chiar sunt indicate pentru retenția de apă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, probleme cu sarcina. Are retenție de apă

„Am o întrebare pentru acelea dintre voi care ați născut sau sunteți însărcinate. Cum v-ați descurcați cu retenția de apă? Deci, eu am zile când mă trezesc și zici că sunt o altă variantă a mea care a mâncat-o pe Gina. Pe cuvânt.

De mâncat sărat, nu mănânc. Voi cum vă descurcați cu retenția de apă? Nu am voie să iau suplimente și mi-e frică să beau ceaiuri, dar nu știu ce să fac.

ADVERTISEMENT

Eu de fel am picioarele subțiri, dar sunt momente în care mă trezesc cu ele de parcă sunt un luptător de K1”, spune blondina pe InstaStory, în timp ce se află în vacanță cu partenerul ei de viață și foștii concurenți de la „Asia Express”, Speak și Ștefania.

În altă ordine de idei, prezentatoarea de la Antena 1 a mărturisit că primește în continuare mesaje din partea fanilor săi legat de sarcina neașteptată care a venit la 38 de ani. Gina Pistol spune că mai are de citit o parte din urări, mulțumindu-le oamenilor pe această cale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Moderatoarea „Chefi la cuțite” este însărcinată în 4 luni, urmând să aducă pe lume primul ei copil și a lui Smiley undeva a începutul anului 2021. Cel mai probabil vedeta va naște la jumătatea lunii februarie, dar nu mai târziu de luna martie.

Cuplul urmează să devină părinții unei fetițe, Smiley și iubita sa făcând deja planurile pentru nume, dar și cum va fi crescut copilul. Fanii se întreabă acum dacă cei doi vor ajunge și în fața altarului, mai ales că sunt împreună de mai bine de 3 ani și jumătate.

ADVERTISEMENT