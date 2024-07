Gina Pistol, momente dramatice înainte de revenirea în echipa chefilor de aur, la MasterChef. Vedeta PRO TV, salvată de Smiley

Gina Pistol este, oficial, prezentatoarea MasterChef România, show-ul de la PRO TV care îi are ca jurați pe deja legendarii Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Gina Pistol, din nou alături de chefii de aur ai televiziunii! Vedeta s-a confruntat cu o depresie după ce a născut-o pe Josephine

emoționante, în exclusivitate pentru FANATIK, despre pauza pe care a luat-o de la televiziune, cele mai dificile momente de după naștere, dar și cum a repus-o pe picioare soțul ei, Andrei Maria, cunoscut tuturor sub numele de scenă Smiley.

Încă înainte să decidă să facă o pauză de la televiziune, Gina Pistol a realizat că este o fire extrem de vulnerabilă, în ciuda determinării și puterii de care a dat dovadă mereu. s-a confruntat cu depresie post-partum și a suferit și din cauza epuizării de la muncă.

Au fost zile în care Ginuța, așa cum îi spun apropiații, se trezea plângând, însă de fiecare dată Smiley a fost acolo, lângă ea, și i-a pansat sufletul.

„Am simțit că nu mai pot”

„Nu doar în pauza asta, ci chiar înainte de asta am aflat că sunt foarte fragilă. Eu sunt un om foarte puternic de fel , un om care am avut grijă de mine toată viața. Înainte de pauza asta mi-am dat seama că sunt foarte fragilă și că dacă eu nu am grijă de mine, atât fizic, cât și emoțional, nu are nimeni grijă de mine.

Eu sunt foarte empatică și mie îmi plac oamenii, doar că nu știu să mă curăț după… Iau foarte multe de la oamenii din jurul meu, nu știu dacă tu crezi asta. Mă încarc cu foarte multe de la oamenii din jurul meu. Ajung în momente când simt eu că nu mai pot. Deja când nu mai am răbdare nici cu mine înseamnă că sunt foarte jos ca energie.

Am avut o perioadă foarte grea, eram cu depresia de după naștere. Am avut și de două ori într-un an Covid. Am mai avut și un burnout, pentru că sunt foarte încăpățânată. Și, na, obișnuită de mică să muncesc am tras mai mult decât puteam să duc. La un moment dat, am simțit că nu mai pot”, a declarat Gina Pistol, pentru FANATIK.

Smiley, salvatorul prezentatoarei MasterChef România: „Avem nevoie de tine sănătoasă, din toate punctele de vedere”

Gina ne-a zis și ce cuvinte folosea Smiley pentru a-i reda buna dispoziție cu care i-a obișnuit pe toți, în momentele grele. Putem spune că a fost cu adevărat omul salvator pentru carismatica prezentatoare de televiziune. A ajutat cu sfaturi și încurajări, iar de multe ori simpla lui prezență și un luat în brațe atunci când trebuia au fost suficiente pentru ca blondina să își dea seama că trebuie să se ridice urgent.

„Andrei a fost lângă mine. Am avut momente când mă trezeam plângându-mi de milă, nu știu să își spun exact și Andrei a fost cel care tot timpul mă lua în brațe și-mi spunea ”Iubita mea, sunt aici lângă tine, orice decizie iei sunt lângă tine.

Ești soția mea, ești partenera mea, ești mama copilului meu. Noi avem nevoie de tine sănătoasă, din toate punctele de vedere”. Îți dai seama cum a fost… Mai ales că eu nu eram obișnuită de-a lungul vieții să am așa un sprijin”, ne-a mai spus Gina Pistol.