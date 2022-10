Gina Pistol, momente emoționante la Chefi la cuțite. Ce a făcut-o să izbucnească în plâns

Frumoasa blondină a avut parte de numeroase în show-ul pe care-l moderează de ani buni. Iubita artistului Smiley a dezvăluit ce a făcut-o să izbucnească în plâns chiar pe platourile de filmare.

Gina Pistol, clipe copleștitoare la Chefi la cuțite. Prezentatoarea a explicat ce a pățit

Gina Pistol este de foarte multă vreme la cârma show-ului culinar , acolo unde a cunoscut toți concurenții. Vedeta le-a aflat poveștile dinainte de a asculta cei din fața micilor ecrane sau cei trei jurați.

Fire sensibilă, blondina a mărturisit că a rămas impresionată de viețile pe care le-au dus unii dintre participanții de la Antena 1. În felul acesta prezentatoarea susține că a învățat să aprecieze mai mult ceea ce are.

„Lipsesc din viața mea pentru că filmăm intens. Mi-e dor de fiică-mea, de Andrei. Dar la ce povești am auzit aici. Am plâns într-o zi, nu credeam că o să îmi revin. Cred că toți avem momente când nu suntem multumiți de viața pe care o avem.

Vrem mai mult sau ne trezim într-o fugă continuă către ceva când îi vedem pe cei din jurul nostru alergând. Cred că toți avem momente când suntem down, up, down, up.

Băi, dar după ce asculți niște povești de viață realizezi că nu ai nevoie de nimic, decât de sănătate și de oamenii dragi aproape.

Cumva Dumnezeu îți dă putere să treci peste tot. Hai că iar încep să plâng”, a dezvăluit Gina Pistol pe contul de .

Gina Pistol, program încărcat la Chefi la cuțite

Gina Pistol lucrează intens și are un program foarte încărcat de când a revenit la filmările de la Chefi la cuțite și petrece ore bune alături de jurații: Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Moderatoarea de la Antena 1 a avut o pauză lungă după ce a devenit mamă, însă acum lucrurile s-au schimbat și lipsește de lângă fiica sa, Josephine Ana.