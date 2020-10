Gina Pistol nu-și mai ascunde burtica de gravidă. S-a fotografiat în rochii mulate

Gina Pistol a fost extrem de discretă legat de sarcină, reușind să posteze imagini care nu îi lasă la vedere burtica de gravidă. Asta până de curând când frumoasa blondină a luat decizia de a-și etala silueta de femeie însărcinată, fanii observând în acest fel că vedeta nu a luat prea multe kilograme în plus.

Renumita prezentatoare a emisiunilor „Chefi la cuțite” și „Asia Express” nu-și mai ascunde burtica de gravidă, dovadă fiind chiar imaginile în care s-a fotografiat purtând rochii mulate. Potrivit click.ro, postările au fost făcute pentru un brand de haine, internauții putând să vadă cum arată blondina în al doilea trimestru de sarcină.

Iubita cântărețului Smiley radiază de fericire de când a aflat că va aduce pe lume o fetiță în prima parte a anului viitor. Gina Pistol și-a ținut mult timp sarcina ascunsă, însă acum a lăsat deoparte orice fel de reținere și le-a arătat tuturor cum arată însărcinată.

Gina Pistol, sexy de când este însărcinată. Cum arată în rochii mulate

Frumoasa vedetă de la Antena 1 nu s-a îngrășat, așa cum poate s-ar fi așteptat fanii săi, mai ales că de curând mărturisea că se confruntă cu retenția de apă. Prezentatoarea arată extraordinar în ținute mulate, rochiile punându-i în valoare sarcina care se îndreaptă spre șase luni.

Gina Pistol este fericită peste măsură pentru că nu se aștepta să devină mamă pe cale naturală. Blondina trăiește la intensitate maximă fiecare experiență din sarcină, fiind sinceră și deschisă cu fanii de pe rețelele de socializare cărora le povestește cum evoluează întregul proces.

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi.

Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine.

În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!

Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum”, mărturisea Gina Pistol în urmă cu puțin timp.

